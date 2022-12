La cantante de música urbana, Bellakath, quien también se diera a conocer en el programa “Enamorándonos” de TV Azteca, está inconsolable porque hace unas horas su éxito viral “Gatita”, la canción más escuchada de Spotify en México durante este 2022, fue bajada de todas las plataformas digitales debido a que alguien reclamó los derechos de autor como propios.

Bellakath, a través de Instagram y Tik Tok manifestó su desconcierto, pues aseveró que solo llegó un correo de reclamo y la distribuidora decidió borrar la canción. La intérprete compartió que ella es dueña del tema y que tiene todos los registros, mientras que su productor tiene los registros de la pista.

@labellakath VE EL LIVE COMOLETO EN MI INSTAGRAM: @labellakath ❤️���� GATITA de Bellakath ES DE MEXICO PARA EL MUNDO ������ y asi sera �� Difundan ♬ sonido original - BELLAKATH

“La canción es mía, yo soy la autora, la intérprete, y mi productor musical es Alexito Mix y tenemos cómo comprobar porque la tenemos registrada, alguien nos hizo esta mala jugada y no entiendo cómo hay gente que puede llegar a tanto”, dijo en Tik Tok.

Además reiteró: “La canción es suya, México la hizo un hit mundial, la canción es de México para el mudo. A mí no me importan los números y voy a seguir sacando más canciones en lo que realizo este procedimiento legal. Y aunque yo la recupere, ya no importa porque la voy a regalar, la pueden descargar directamente de mi Instagram”.

Algunos usuarios han atribuido a que el sample de “Gatita” es muy similar a la canción “El hueso de mi perra” de Little Key y Son de AK, la canción trasciende, se hizo una década atrás, pero el músico Little Key la colgó en YouTube hace 12 días.

