“Game of Thrones” cambia el ADN de HBO

Contenidos diferentes y de calidad. Esa frase tan simple de enunciar y tan complicada de realizar ha sido el sello de HBO, cadena de entretenimiento Premium que en años recientes vive una revolución interna al tener en sus manos el producto más exitoso que ha visto la televisión en este siglo: “Game of Thrones” (GoT).

Y es revolución porque, a diferencia de otras series exitosas, con GoT la cadena está dispuesta a cambiar su filosofía de cerrar ciclos y lejos de pensar en terminarla (se encuentra alistando el rodaje de su última temporada), se prepara para expandirla, pues el canal ya encargó a un equipo de guionistas presentar al menor cinco ideas par a hacer spin-offs del programa.

Gustavo Grossman, vicepresidente corporativo de Networks en HBO Latinoamérica, señala que “GoT ha hecho algo que hace mucho no sucedía con una serie, volverse parte de la cultura pop”.

Durante un encuentro con los medios de comunicación celebrado en la Ciudad de México, donde estuvo presente este diario, Grossman resaltó el saludable estado del fenómeno televisivo. Y lo hizo con una gran sonrisa, apoyado de números récord: la serie atrajo más de cinco millones de nuevos suscriptores a su plataforma, solamente en América Latina. “Eso nos anima a seguir explorando su universo y se mantendrá exclusiva de HBO”.

“GoT ha hecho algo que hace mucho no sucedía con una serie, volverse parte de la cultura pop”.

Lo que viene

HBO presentó la noche del lunes en la Ciudad de México ante un selecto grupo de medios los estrenos para 2018, y aunque abunda la diversidad de propuestas, la saga creada por George R. R. Martin juega un papel central en sus proyectos, con todo y que durante el próximo año no estrenará capítulos.

Grossman recalcó que si bien la serie juega un papel central en la oferta de la plataforma (en televisión y su servicio de HBO Go), también ofrece otras opciones. “Tenemos algo para todos los fanáticos de series, películas y propuestas independientes, quienes pueden estar seguros que con nosotros encontrarán algo para poder disfrutar”.

¿Cinco proyectos sobre una misma serie no son demasiados? A pregunta expresa de EL INFORMADOR, Gustavo apunta que no. “El éxito de GoT no se encuentra nada más en lo espectacular que es y en la calidad que tiene. La historia toca los temas más elementales que observa el ser humano: guerra, traición, romance, deseo, poder. Eso lo vemos todos los días y no deja de atraernos como espectadores”. Promete que los proyectos que vengan y aborden este universo conservarán la carga de tensión y espectacularidad de “Juego de Tronos”.

“El éxito de GoT no se encuentra nada más en lo espectacular que es y en la calidad que tiene. La historia toca los temas más elementales que observa el ser humano: guerra, traición, romance, deseo, poder..."

Con una temporada final pendiente (se estrenará en 2019) y la promesa de que cada episodio tendrá la calidad de una película, HBO promete que estará listo para sorprender y llegar más lejos con la serie, pero despedirse de ella... Eso queda en puntos suspensivos.

NO TE LAS PIERDAS

“Silicon Valley”

La quinta temporada de un grupo de nerds que trata de ganar dinero durante la “Fiebre de oro” por la tecnología, claro, sin éxito.

“Veep”

Última temporada de la mordaz comedia de Julia Louis-Dreyfus. Veremos si la mujer más poderosa de los Estados Unidos logra evadir la tentación del pide perpetuo.

“Here, Now”

Una familia progresista con cuatro hijos (tres adoptados de todo el mundo), se enfrenta a una sociedad conservadora y a sus propias tensiones internas. Serie de estreno.

“Westworld”

El parque de diversiones futurista regresa, con nuevas atracciones mortales. Segunda temporada de la gran apuesta de HBO.

“Sr. Ávila”

Veremos la despedida de Ávila, cuya carrera de asesino se aproxima a su final, al tiempo que los demonios en su corazón comienzan a consumirlo. Últimos 10 capítulos.

“Succession”

Un magnate de los medios lega su imperio a su inepto hijo. Pronto se arrepiente, y su regreso causa una guerra familiar con la opinión pública como campo de batalla. Nueva serie.

La casa de los héroes

Aunque Disney anunció que desarrollará su propia plataforma de contenidos, sus principales estrenos animados, así como de la franquicia Star Wars y Marvel, seguirán llegando primero a HBO. “Si les gustan esas películas, nosotros seremos el primer lugar donde podrán verlas luego de su estreno en cines”, anota Gustavo Grossman.

“Todavía tenemos tres años de contrato con Disney, así que por ahora seguimos juntos”, agregó.

Entre las cintas que llegarán en 2018 a la pantalla de HBO, se cuentan “Spider-Man Homecoming”, “Guardianes de la Galaxia vol. 2”, “Wonder Woman”, “Thor: Ragnarok” y del Universo DC llegará “Justice League”.

SABER MÁS

¿Y Chumel?

Gustavo Grossman reconoció que la sinergia de HBO con Chumel Torres ha sido sorprendente, y si bien no aceptó que habrá una tercera temporada, tampoco lo negó.

El anuncio de lo que seguirá entre el conductor y la cadena lo reserva para después, en un “evento grande” que promete que habrá.