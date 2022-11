Mientras los fans esperan a que George R. R. Martin termine de escribir la saga literaria de Game of Thrones, tal parece que el afamado escritor tiene en mente emprender otro proyecto para retomar la historia que permitió llevar a la pantalla con HBO, pero ahora con una versión protagonizada por tortugas, esto en honor y memoria a los pequeños animales que fueron sus mascotas en la infancia y que fueron la verdadera inspiración que lo llevaron a crear esta historia épica y de fantasía.

Aunque en diversas ocasiones el escritor ha revelado cómo surgió "Game of Thrones" y cómo fue creando a cada personaje, familia y conflicto, tal parece que la idea de reescribir esta historia dando protagonismo a sus tortugas lo entusiasma y no descartaría la posibilidad de hacer una nueva adaptación literaria, luego de que el autor reveló en la ComicBook que ha pensado múltiples veces en ello desde hace un par de años.

R. R. Martin, quien se encuentra escribiendo la sexta entrega literaria de la saga de Game of Thrones: "The Winds of Winter", lanzó una pregunta abierta a los fans, como parte de la entrevista realizada por Kevin Smith en el foro "Curious George: An Evening with George R.R. Martin and Kevin Smith", sobre si lo apoyaría y recibirían con agrado una versión inspirada en sus tortugas, recordando que estas mascotas fueron su soporte emocional y creativo en los momentos más complicados que vivió en su infancia.

"Vivíamos en una casa subsidiada por el gobierno, no teníamos mucho dinero y no se permitía tener perros o gatos ahí. Pero, por supuesto, yo era un niño, quería una mascota, así que compré tortugas, tortugas de diez centavos", recordó el escritor sobre su infancia y cómo logró obtener un par de tortugas en unas sencillas peceras de plástico con un poco de agua y grava.

"Resultó que cabían dos de esos tazones uno al lado del otro en el patio de este castillo de juguete que tenía. Así que puse los tazones de las tortugas en el castillo de juguete, y luego decidí que, dado que vivían en un castillo, todos eran reyes y caballeros y otras cosas que vi en la televisión, en las series de Robin Hood y el Rey Arturo".

