Galilea Montijo cuenta su historia de amor con Fernando Reina

Galilea Montijo recuerda cómo conoció a su esposo Fernando Reina, la conductora del programa "Hoy", confiesa que cuando conoció a su esposo él tenía novia.

En una entrevista para el programa matutino, Galilea Montijo contó su historia de amor con el político Fernando Reina; todo comenzó en un viaje que ella hizo a Acapulco, ahí conoció a Fernando, pero la conexión no fue inmediata ya que Galilea tenía pareja al igual que el empresario.

Montijo expresa que desde el primer momento en el que ella lo vio le pareció un hombre muy guapo y amable, "Yo estaba trabajando en el estado de Guerrero. Yo dije: 'Ese muchacho tan guapo con esa cana al frente'. El primer día que llegó a Acapulco y lo veo dije 'Qué flojera me da', porque así como me ven luego suelo ser muy antisocial. A la segunda semana que lo vi, me divertí muchísimo, siempre fue muy divertido, me reía mucho con él. Llego yo les digo a mis amigas 'No saben qué chavo tan padre conocí en Acapulco, una de ustedes debería casarse con él, no saben que chavo tan buena onda'".

Fernando no podía contraer matrimonio con Galilea ni con ninguna de sus amigas ya que él estaba comprometido con la que en ese entonces era su novia.

"De repente un día me dice 'Que crees me voy a casar, es alguien como del medio'; cuando me dijo quién era, yo dije: 'Pobre chavo'", detalló.

Después de varios meses en los que la conductora y Fernando trabajaron juntos, el deportista se sinceró con Galilea y con el pretexto de desearle un feliz año nuevo le dijo que ya no se casaría.

"Yo andaba medio mal (con mi novio), ya en las últimas. Pasaron los meses, trabajamos padrísimo, dejamos de vernos unos dos meses. Pasa Navidad y me dice 'oye feliz Año Nuevo. No más para contarte que me arrepentí, me eché para atrás y no me voy a casar'. Le digo 'Pues ¿qué crees? yo también me acabo de arrepentir'. Me dice: 'No sabes qué gusto me da saber eso', en ese momento yo sentí un dolor en el estómago".

En el 2011 Galilea contrajo matrimonio con Fernando en el lugar donde se conocieron, Acapulco, y en agosto de este 2020 la pareja cumplirá nueve años de casados; tienen en común a su hijo Mateo.

jb