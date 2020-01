Galilea Montijo, a la conquista latina; trabajará con Carlos Loret de Mola

Sacar provecho a la experiencia que tiene ante las cámaras es la apuesta de Galilea Montijo para este año, en el que la conductora tapatía emprenderá un nuevo proyecto para dar difusión a casos de éxito de latinos.

En este desafío la acompañarán Carlos Loret de Mola y Luis García, y será exclusivo para una plataforma digital de Estados Unidos, en la que Montijo será la responsable de realizar entrevistas no solo a estrellas latinas, pues su principal meta será compartir la vida y legado de otros mexicanos que por sus propios medios han triunfado en la Unión Americana. Luis García señaló que esta plataforma se llamará “Latinus”.

“De alguna manera este proyecto me permitirá darle continuidad al canal de televisión que tenía y ahora haré muchas cosas de las que tenía ganas. La idea es irme con muchos artistas, sí hacer entrevistas, pero de una manera ir más allá, ir a sus casas. Haré muchas notas de color, buscaré historias de éxito en Estados Unidos porque hay muchos paisanos que la han hecho en grande como el famoso ‘Rey de la tortilla’, tengo muchas cosas en mente”.

Mientras este proyecto se concreta para lanzarse oficialmente, Galilea se alista para promocionar la nueva temporada del concurso musical “Pequeños Gigantes” que ya comienza a realizar audiciones en diversas ciudades de México; así mismo aclaró que esta agenda no la desconcentrará de su participación titular en el programa “Hoy” como lo ha hecho desde hace una década.

“Son 26 años de carrera que tengo en Ciudad de México, siento que los años se han ido rápido, miro todo lo que ha pasado, lo que he podido hacer y logrado, todo lo que le he sufrido a veces con la presión que existe y al final de día he hecho lo que he querido, por eso me siento muy afortunada”.

Apasionada por la moda

Aunque la moda ha sido un gusto latente en Galilea, la también actriz ha decidido llevar su pasión más allá de las sesiones fotográficas al sumarse como colaboradora en firmas como Ann Chery, en plataformas como Intermoda y particularmente en Latingal, en plataformas digitales, en la que la tapatía se estrenó como diseñadora tras el lanzamiento de su primera colección “ByGalilea”.