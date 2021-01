Bella de la Vega, última pareja del padre de Gael García (José Ángel García), aseguró que las cenizas de su pareja se repartirán entre ella y una hermana del difunto y, además, dijo que el actor no se fue a despedir de su padre en su lecho de muerte.

"Me duele mucho porque Gael andaba en México cuando su papá (José Ángel García) le hablaba con mucho trabajo, ‘hijo estoy muy mal, ya mis pulmones no pueden más, no sé qué hacer’", contó Bella del actor, quien acudió por la madrugada a despedirse de su papá para que nadie lo viera.

"Gael lo tomaba así como ‘cálmate, tómate una pastilla y hazte la prueba PCR, tómalo con calma’. Ya estaba muy mal; yo, si oigo así a mi papá o a mi mamá, voy a verlo", detalló De la Vega.

La modelo agregó que José Ángel siempre estuvo orgulloso de su hijo Gael, así como de su otro descendiente, Emilio, a quienes amaba.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) se encargó de los servicios funerarios y gastos de hospitalización.

La @andactores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero José Ángel García, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a @GaelGarciaB familiares y amigos. Descanse en Paz. pic.twitter.com/5m45jk1WK0 — Asociación Nacional de Actores (@andactores) January 22, 2021

AC