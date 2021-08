Gabriela de la Garza hace el amarre del éxito 

Una de las actrices más completas y camaleónicas de México, es Gabriela de la Garza, quien este 12 de agosto estrenará a través de HBO Max, la serie “Amarres”, proyecto que toma como contexto el universo de la brujería y el esoterismo. En esta historia comparte créditos con los actores Hugo Catalán y Juan Pablo Medina.

“Finalmente, después de prácticamente haber terminado la filmación hace dos años, este proyecto va a ver la luz y siempre he creído que los tiempos son perfectos, por algo suceden las cosas y este es el mejor momento para inaugurar una plataforma como HBO Max con un contenido 100% mexicano y original, de alta calidad, con el cual me siento absolutamente orgullosa y muy emocionada de que finalmente lo vayan a ver”, comentó la actriz en entrevista con EL INFORMADOR.

Y no miente Gabriela, el avance de la serie demuestra la calidad con la que está hecha la serie, compitiendo al mismo nivel que los contenidos extranjeros que tiene HBO Max. “En México tenemos mucho talento, siempre lo he dicho, y de calidad de exportación. Esta es una comedia inteligente, una comedia distinta, que además de este año y medio que hemos vivido una verdadera tragedia con esto del bicho (la COVID-19), creo que lo que estamos buscando también son contenidos que nos den para arriba, contenidos que sean propositivos, que nos hagan reír, que realmente nos diviertan y no de una manera burda o vulgar, como generalmente podríamos concebir a la comedia a la que estamos acostumbrados a ver”.

Remarca que esta es una historia fina y que se hizo con mucho corazón, donde la gente podrá conocer a “Ana” (Gabriela de la Garza), una mujer distinta y libre que buscará mantener a su familia unida a toda costa, quien desesperada por su situación económica, se ve obligada a recuperar la tradición familiar: el negocio de magia prehispánica y amarres que regenteaba su abuela “Celia”, a la que tachaban de bruja.

“Es una mujer como cualquier otra en este país, es una mujer como la de la puerta al lado de la tuya, es una mujer libre en muchos sentidos, que vive su vida como mejor le parece -entre comillas- sola, porque así le ha tocado vivir, es madre de tres hijos, que cada uno es hijo de un padre distinto, y ha tenido que tomar las riendas de su vida y sacar adelante a su familia con lo que tiene a la mano, que en este caso es el negocio de brujería que le hereda su abuela”.

Rompe paradigmas

Sin duda, “Ana” será un personaje con el que se van a identificar muchas mujeres. es una mujer que decide sobre su vida sentimental, sobre su vida sexual, sobre la forma en la que quiere educar a sus hijos, y las decisiones que toma pueden ser para algunos quizá controvertidas, pero es una mujer que como muchas en este país, todos los días trabaja por sacar a su familia adelante.

Cuenta Gabriela que se divirtió mucho creando al personaje, pues también tuvo la oportunidad de investigar sobre este universo de la santería y el esoterismo. “Ana” se ve inmersa a enfrentarse a su pasado, al de su familia, y retomar el negocio de la brujería. “Ella al principio no lo cree en realidad, pero como me ha tocado a mí en la vida y ahora en la ficción, al investigar mucho más en este universo para poder hacer a ‘Ana’, pues es la energía, la intención y la fe que tú le pongas a la cosa lo que realmente funciona, no es quizá la brujería en sí, y eso lo creo 100%, el compromiso con lo que uno decrete, es lo que realmente funciona”.

Gabriela, resalta que de manera personal, el esoterismo siempre le ha llamado la atención. “Yo creo que nadie se salva, aunque se diga que no, la brujería y esta magia que tenemos en México, está arraigada muy profundamente, más de lo que a veces quisiéramos reconocer, es parte de nuestra educación e idiosincrasia, tan solo traer un hilito rojo en la mano tiene que ver con eso, con las malas vibras y con que no te echen el mal de ojo, y en eso yo creo absolutamente”.

