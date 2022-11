¿Se acabó el amor entre Gabriel Soto e Irina Baeva? En días recientes ha circulado la versión en los medios de comunicación de que ambos actores ya terminaron su noviazgo desde hace un par de meses y que el motivo que no lo han hecho público es debido a que el actor acaba de estrenar la telenovela "Mi camino es amarte", en Televisa y se ha preferido no "manchar" su imagen para dicho proyecto.

Así que al ser cuestionado sobre el tema, Soto no aclara la situación y responde con lo siguiente: "los rumores son rumores, finalmente no pasa nada". Lo que sí informó es que Irina estará en el mundial de futbol en Qatar y él seguirá con las grabaciones del melodrama por lo que no coincidirán en tiempos durante las próximas semanas. Fue en el año 2020 cuando se comprometió con Baeva, así que al preguntarle que si la boda con ella esperará, debido a las agendas ocupadas de ambos, él sólo sonrió y se fue a su camerino.

Las señales de un posible truene

El pasado 25 de octubre Gabo, le dejó un mensaje de cumpleaños en sus redes sociales que decía lo siguiente: "Birthday girl, que esta vuelta al sol esté llena de bendiciones, salud, amor y muchos éxitos. El resto te lo digo en persona ya en unos días". Ante estas palabras, Gabriel afirmó que era lo mínimo que podía hacer con la actriz con quien compartió créditos en la novela "Amor dividido". "Ni siquiera la pude felicitar, bueno, estar con ella el día de su cumpleaños porque ella estaba volando a Qatar, yo estaba grabando, era lo mínimo que podía hacer. Fue a trabajar para unas cápsulas del mundial, ya la verán en 'La Jugada'".

A él no lo invitaron a aquel país de Asia debido a que desde hace tres meses está grabando el remake del productor Nicandro Díaz que se transmite por el canal Las Estrellas; por lo que dejó en claro que casi no cuenta con tiempo libre, ni para irse unos días allá junto a Irina. "Yo grabo de lunes a sábado de 11 de la mañana a 11 de la noche, todos los días, mucha gente realmente no sabe realmente el sacrificio que se tiene que hacer para hacer una novela y con un protagónico no tienes días libres, yo voy de memoria entonces estoy estudiando todo el día, voy al gimnasio, entonces ¿a qué hora? Ni siquiera para ir unos días a Qatar".

FS