Desde hace varias semanas que todo apunta a que Irina Baeva y Gabriel Soto habrían decido finalizar su relación. Decimos "habrían" ya que ambos continúan colocando me gusta en las publicaciones de Instagram del otro.

Sin embargo, a pesar de que todavía no lo han confirmado, muchas personas creen que ya no habrá boda entre ellos. Incluso muchas personas se preguntan qué pasará con los vestidos de novia que Irina Baeva había mandado a confeccionar.

Irina Baeva mandó a confeccionar un par de vestidos de novia para su boda con Gabriel Soto con la marca "Pronovias" en España. "¿Les cuento algo? Pronovias harán mi vestido o vestidos de novia, ¡así que más inspirada y emocionada imposible!", le aseguró Baeva a la prensa hace un par de meses.

Sin embargo ahora la modelo asegura que nunca dijo eso y que no tiene ningún atuendo para llegar al altar. "No compré el vestido de novia en España, ¿cuándo fue? No me enteré", dijo Baeva.

Irina Baeva decidió evadir las preguntas sobre la boda y aseguró que está feliz y que su vida está perfecta. "Está mi pareja grabando, como ya lo saben. Está terminando el año; que creo que es un gran augurio estar terminando el año con trabajo", dijo ante la prensa.

¿Cuándo surgieron los rumores de separación?

Los rumores de una ruptura sentimental entre Irina Baeva y Gabriel Soto surgieron cuando ella viajó a Rusia a ver a su familia. La pareja asegura que siguen juntos y que los planes de casamiento continúan, pero que la boda no será pronto ya que Soto tiene mucho trabajo y quieren que la ceremonia se realice cuando ambos tengan tiempo para planificar la boda con tiempo y como a ellos les gustaría que fuera.

MF