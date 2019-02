GDLUZ, el festival que ilumina a todo México

La tercera edición de GDLUZ se prepara para iluminar de nueva cuenta el Centro Histórico de Guadalajara en el marco de los festejos del 477 aniversario de la fundación de la Perla Tapatía.

El evento que ilumina algunos espacios públicos se llevará a cabo a partir del 13 al 16 de febrero, y se suma a otras dinámicas que el ayuntamiento comenzó a realizar en distintos barrios desde principios de este mes.

Ismael del Toro, alcalde de Guadalajara, señala que este año GDLUZ costará 26 millones de pesos, de los cuales 10 millones son otorgados por la alcaldía y el resto es dispuesto por los patrocinadores que se integran a esta propuesta realizada por la empresa Alteacorp, bajo la dirección y creatividad de Marcos Jiménez.

Desde el Mercado Corona hasta el Instituto Cultural Cabañas (ICC), los asistentes podrán disfrutar de dos kilómetros de instalaciones interactivas, multimedia, performance, danza, teatro, música, mapping y espectáculos referentes al mariachi y al folclor tapatío, actividades que estarán distribuidas en cinco zonas de activación: Plaza Fundadores, Plaza de la Liberación, Plaza Tapatía, paseo Degollado y Catedral de Guadalajara; además, se contemplan 13 espectáculos de pirotecnia.

“Se ha convertido en el evento más importante de la luz en México, juntando más de 550 mil asistentes por edición, es un récord que nunca se había logrado en un festival de esta naturaleza. El festival es de atracciones interactivas y artísticas inspiradas en la luz”, explica Marcos Jiménez.

En el mundo wixárika

Serán dos kilómetros los que se “inundarán” de luz. EL INFORMADOR / F. ATILANO

Jiménez adelanta que para el espectáculo principal en la explanada del ICC, la fachada del recinto albergará dos alas gigantes de águila realizadas con madera, además de ofrecer el show “Marakame. The journey (El viaje)”, que rendirá un homenaje a la cultura wixárika.

“Es un espectáculo del mundo wixárika, donde el marakame (chamán) se encuentra con unos niños en el bosque y les empieza a enseñar cómo es jugar con fuego, pero con interactividad, luces y una serie de acróbatas (…). Habrá una instalación artística de un águila incrustada en la fachada del Cabañas, sin tocarlo, es una tradición el poner un elemento de un animal con madera, la primera vez tuvimos un caballo y después fue un búho”.

El director agrega que en la edición 2018 se registraron 550 mil asistentes durante los cuatro días de actividades (en 2017 fueron 520 mil), factor que también abona a que GDLUZ sea considerado el festival de iluminación más importante de México y en vías de consolidarse como una tradición contemporánea en cada aniversario de nuestra ciudad.

Esperan visita de Guillermo del Toro

El Centro Histórico tapatío se alista para presentar la tercera edición de GDLUZ. EL INFORMADOR / F. Atilano

Ante la posibilidad de que el cineasta Guillermo del Toro visite la Perla Tapatía con motivo de las actividades que impulsa el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y la exposición que tendrá (“La casa de los monstruos”) en el Museo de las Artes (MUSA), Ismael del Toro puntualizó la importancia de sumar al ganador del Oscar a las dinámicas que tendrá la urbe en las próximas semanas en distintos ámbitos, aunque aseguró que todavía no hay nada pactado con el director de “El laberinto del fauno”.

“No me quisiera adelantar, pero habrá una exposición de Guillermo del Toro durante un periodo de seis meses, haremos un anuncio específicamente. Guillermo del Toro es un referente para la ciudad, la ciudad quiere ofertar también el legado que está teniendo para la industria del cine y la cultura; no solo en esta visita sino en todo el año iremos anunciando otras acciones que espero materializar en la agenda”, afirmó el alcalde.

No te lo pierdas

El águila, uno de los animales del show, está realizada con madera. EL INFORMADOR / F. ATILANO