GDLUZ enciende a tapatíos

Por segundo año consecutivo, los hermanos Silva acudieron al Centro de Guadalajara para disfrutar de GDLUZ. Llegaron temprano, al menos una hora antes del espectáculo, para agarrar buen lugar en Plaza Liberación y disfrutar del show de luces y multimedia.

Los hermanos vienen desde Zapopan, afirman que ellos ya son fanáticos del espectáculo desde su primera edición pues aseguraron que nunca habían visto algo similar en la ciudad y con esa escala.

“Es un espectáculo maravilloso que no se ve mucho en Guadalajara. Los cuetes, la piñata y me sorprendió mucho la canción de Guadalajara, Guadalajara. La verdad me la estoy pasando espectacular”, dijo Juan.

“Está muy interesante el espectáculo, llama mucho la atención. Está muy padre la verdad”, expresó Luis.

En esta ocasión, una piñata monumental cobró vida y encendió los corazones de miles de asistentes de la mano del costaricense Renzo Cubas, quien hizo bailar luces y colores al ritmo de la música con éxitos virales como “Scooby Doo Papá” y “Mi Gente”.

Aunque ese espectáculo fue precisamente el que menos le gustó a otra de los hermanos, Paola, quien consideró que el show dejó a deber pues señaló que la iluminación en “La Piñata” fue muy plana.

“Pero el final con los cuetes fue muy bueno”, indicó.

Esta noche el Centro de nuestra ciudad se lleno de vida con el festival #GDLuz.



Miles de tapatíos se dieron cita para disfrutar de este espectáculo multimedia y juntos celebrar el aniversario #476GDL. pic.twitter.com/sQ86nqXrV5 — Gob. de Guadalajara (@GuadalajaraGob) 15 de febrero de 2018

Durante el acto protocolario el presidente municipal interino Enrique Ibarra Pedroza, dio la bienvenida a los asistentes a la segunda edición de GDLUZ, festival con el que celebran el 476 aniversario de la fundación de Guadalajara.

“Vamos a disfrutar esta fiesta, felicidades Guadalajara”, indicó previo a una presentación del Ballet Folclórico de Guadalajara que deleitó a los presentes con piezas como Las Alazanas, La Negra, El Caporal y el Jarabe Tapatío.

También se realizó videomapping sobre el Teatro Degollado que contó la historia de la ciudad desde su fundación hasta la fecha.

De acuerdo con la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara al evento inaugural asistieron poco más de 100 mil personas. GDLUZ estará hasta el sábado 17 de febrero de las 20:00 a 22:00 horas con más de 40 espectáculos a lo largo de casi dos kilómetros desde el Mercado Corona hasta el Instituto Cultural Cabañas.

