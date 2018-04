Future Islands en Guadalajara

La banda de Carolina del Norte, Future Islands, visita Guadalajara como parte de la promoción de su más reciente material “The far Field”.

Future Islands, es una banda con poco más de 10 años en la escena y tiene una fuerte carga de Synth Pop. Conformados por Gerrit Welmers en los teclados, William Cashion en el bajo eléctrico y Samuel T. Herring en la voz. La agrupación tiene en su haber cinco discos: Wave Like Home, 2008; In Evening Air, 2010; On The Water, 2011; Singles, 2014 y The Far Field lanzado en 2017.

El trío navegó en el mundo 'underground' hasta la publicación de su cuarto disco y en especial con la exposición del sencillo “Seasons (Waiting On You)” que obtuvo gran respuesta de críticos y público en general.

La agrupación se presentará el martes 1 de mayo en el C3 Stage (Av. Vallarta 1488, entre Chapultepec y Marsella) y tendrá a la banda local de Carranza como banda invitada

Preventa hasta el 30 de Abril: $580

Día del evento: $650

Balcón (póster, 2 bebidas, entrada preferencial): $950

En taquilla del inmueble o en TicketNow México.