Freddie Highmore protagonizará "Way Down"

El actor inglés Freddie Highmore, conocido por la serie "Motel Bates" y "The Good Doctor", protagonizará "Way Down", la nueva película de Jaume Balagueró cuyo rodaje tendrá lugar entre abril y julio en localizaciones de Madrid, la costa española e Inglaterra, según informó hoy Telecinco Cinema.

"Es un verdadero proyecto paneuropeo, tanto a nivel creativo como a nivel empresarial"

El director de la saga "REC" se pasa al thriller de acción con una historia sobre un brillante ingeniero con un plan para atracar un banco inexpugnable aprovechando la atención acaparada por la celebración de la final de fútbol más esperada.

El rodaje será en inglés. Además de Telecinco Cinema participan Ciudadano Ciskul (Francisco Sánchez), Think Studio (Eneko Lizarraga) y El Tesoro de Drake AIE, y el grupo francés TF1 asume la gestión de las ventas internacionales.

El guion ha sido escrito por Andrés Koppel, Borja González Santaolalla, Rafael Martínez, Michel Gaztambide y Rowan Athale.

Según Ghislain Barrois, consejero delegado de Telecinco Cinema, "´Way Down´ es un verdadero proyecto paneuropeo, tanto a nivel creativo como a nivel empresarial" en el que llevan trabajando seis años y cuyo reparto reflejará diferentes nacionalidades.

“Siempre he querido embarcarme en una historia de golpes, bancos e infiltraciones", señala Balagueró en declaraciones recogidas en el comunicado de Telecinco, "pero este proyecto ofrecía mucho más: un banco inexpugnable, una historia de piratas, un tesoro legendario perdido, y una gran final de fútbol, todo junto y bien agitado”.

Sobre la participación de Highmore -que también es coproductor del filme-, el director de tres de los cuatro filmes de la saga ‘REC’ y otros títulos como "Mientras Duermes", "Frágiles", "Darkness" o "Los sin Nombre", afirma que sintonizó con él desde el primer momento.

"Compartimos la misma visión sobre su personaje. Como suele decirse, hablábamos el mismo idioma. Y además en todos los sentidos porque Freddie habla un español impecable”, señaló.

Además del doctor "Shaun Murphy" de "The Good Doctor", Highmore ha interpretado al icónico "Norman Bates" en la serie "Bates Motel" y ha participado en el drama de la BBC "Close to the Enemy".

Su debut tuvo lugar junto a Johnny Depp y Kate Winslet en "Finding Neverland". Con Depp se reencontraría más tarde en la adaptación de "Charlie and the Chocolate Factory" dirigida por Tim Burton y también ha protagonizado "The Spiderwick Chronicles", "The Art of Getting By" o "August Rush", junto a Robin Williams.

AC