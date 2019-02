Estrenan tráiler de "Cementerio Maldito"

Stephen King es sin duda uno de los novelistas más prolíficos de todos los tiempos, sus libros han logrado vender más de 350 millones de copias en el mundo y de la 61 novelas que ha publicado hasta el momento cerca de 50 han sido adaptadas al cine.

De todos sus trabajos, King siempre ha dicho que uno de los más terroríficos es "Cementerio Maldito" o "Cementerio de Mascotas" ("Pet Sematary"), el cual tras terminar de escribirlo tardó tres años en sacarlo de su escritorio y llevarlo a la editorial para que lo publicarán.

"Quisimos hacer una película que asuste a los adolescentes porque es sobrenatural (...) pero también quisimos algo que asustara a los padres"

En abril próximo llegará una nueva adaptación de esta terrorífica novela publicada en 1983 y que el año pasado cumplió 35 años.

Este nuevo largometraje correrá a cargo de los directores Dennis Widmyer y Kevin Kölsch, quienes han dicho que aceptaron trabajar en el proyecto por el gran amor que sienten a Stephen King, quien señalan, con esta novela demostró que no sólo era un buen hacedor de novelas de ficción.

"Stephen King era uno de esas personas como (JRR) Tolkien, que empecé a leer, como a los 11 o 12. Ya había leído un montón de sus libros para entonces, pero había rechazado leer 'Pet Sematary' porque recuerdo que en la parte posterior del libro de bolsillo decía: '¡La novela más aterradora que jamás haya escrito!'. Y tenía un gato, y siempre me asustó eso. Había algo diferente en 'Pet Sematary'. Tuve una reacción muy indeleble. Se destacó. Simplemente se sentía más peligroso que sus otros libros", dijo Widmyer.

TWITTER / @petsematarymov

Por su parte Kevin Kölsch recordó que vio tras ver la reciente versión de otra obra de King "IT" se sintió satisfecho ya que le gustó que las mentes detrás de ese proyecto respetaron el material de King y demostraron que aun se puede hacer horror de calidad.

Esto ha llevado que Widmyer y Kölsch quieran seguir por ese camino y con "Cementerio Maldito" logren que la gente siente el espíritu que Stephen le impregnó a su obra.

"'It' [la reciente película basada en la novela de Stephen King] le recordó a la gente que Stephen King escribe no sólo una gran ficción, sino un gran horror literario. Y realmente (esa película) respetó el material, lo trató como terror de prestigio, no como un imbécil. Eso es lo que estamos haciendo con 'Cementerio Maldito', también. Queremos hacer pensar a la gente.

"Quisimos hacer una película que asuste a los adolescentes porque es sobrenatural y hay personajes clásicos como Pascow y Zelda, pero también quisimos algo que asustara a los padres, por lo que sucede. 'Cementerio Maldito' siempre ha trabajado realmente en ambos niveles. Es muy maduro y psicológico. Se trata de la emoción humana tanto como de los temores y el horror", dijo Kölsch.

AC