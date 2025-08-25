Horóscopos de Mika Vidente de la semana del 25 al 29 de agosto

Aries

Tu tirada: La Muerte – 4 de Pentáculos – 7 de Espadas

Esta semana se presenta como un momento para reflexionar sobre el cierre de etapas pasadas y la apertura de nuevos caminos. Incluso es posible que algunas puertas ya se hayan abierto, pero aún persiste cierta indecisión respecto a cómo avanzar. El tarot sugiere que puede ser de gran ayuda plasmar por escrito tus planes; no subestimes el poder de organizar tus ideas en papel en lugar de dejarlas solo en tu mente.

También se muestra la advertencia de que podrías estar avanzando sin la protección adecuada, confiando demasiado en tus capacidades. Esa excesiva seguridad puede volverte vulnerable, pues las amenazas no siempre llegan de frente, muchas veces aparecen de manera lateral y sin que lo notes.

En el ámbito económico, es importante que prestes atención a tus gastos, sobre todo en temas relacionados con la salud, ya que la falta de rutinas saludables podría estar generando mayores costos. En lo laboral, el cansancio y el estrés se hacen evidentes; necesitas realizar cambios o incorporar nuevos hábitos que reduzcan su impacto.

En el terreno sentimental, recuerda que aquello que te roba la paz no es para ti. Rodéate de personas que te aporten bienestar y apoyo.

Consejo: Apóyate en tus amistades.

Tauro

Tu tirada: Reina de Pentáculos – Rey de Espadas – 3 de Espadas

Esta semana se percibe cierta cautela de tu parte al momento de compartir tus ideas, tus recursos o tu afecto, por temor a no recibir lo mismo a cambio. Esa actitud puede hacer que los demás te perciban un poco más frío o distante. Es válido cuidar lo que es tuyo, pero también es importante no cerrarte, especialmente con quienes de verdad te aprecian.

Existe un miedo latente a ser traicionado nuevamente, pero si sigues actuando desde el temor, lo único que lograrás será atraer situaciones similares. Lo más recomendable es establecer límites claros y dar lo justo a las personas que lo merecen.

En lo económico, esta semana tomarás mayor conciencia de tus gastos, y será necesario recortar algunos de manera consciente. Además, se marca un énfasis en tus vínculos, particularmente en el ámbito amoroso. Recuerda que las decisiones importantes deben tomarse con la razón, ya que al guiarte únicamente por el corazón, podrías terminar actuando de forma impulsiva.

Es momento de ordenar tu entorno y revisar aquellos hábitos que no contribuyen positivamente a tu bienestar.

Consejo: Presta atención a tus hábitos de higiene.

Géminis

Tu tirada: El Sol – El Loco – Caballero de Copas

Esta semana las energías comienzan a alinearse a tu favor, especialmente si has estado siguiendo los consejos recibidos de personas cercanas, en particular de aquellas a quienes consideras parte de tu familia. Si actúas desde el corazón, no habrá manera de perderte en el camino.

Sentirás un reinicio en tu mente, aunque aún falta dar pasos concretos para que las cosas avancen. El tarot te recomienda aceptar la importancia del orden y la organización, pues se convertirán en un hábito clave para esta etapa. Esa disciplina será el motor que impulse tu progreso en esta temporada.

Se abre también la posibilidad de un nuevo amor, más acorde con la etapa de vida que atraviesas. Disfruta de lo que llega, enfócate y organiza tus esfuerzos; de esa forma, tampoco te faltarán los recursos económicos. Confía en el proceso y mantén una actitud abierta.

Consejo: No lo pienses demasiado, simplemente actúa.

Cáncer

Tu tirada: 6 de Copas – Reina de Espadas – 8 de Espadas

Eres una persona que suele preocuparse profundamente por el bienestar de la familia, y a menudo concentras gran parte de tu energía en protegerla. Sin embargo, no puedes convertir este tema en el centro de tu vida. Lo que ya has hecho es suficiente; ahora es momento de dejar que tus acciones sigan su curso y enfocarte en ti y en los proyectos que tienes en mente, que no son pocos.

Durante esta semana, tu interior te invitará a reflexionar sobre qué prácticas espirituales puedes integrar en tu rutina diaria. Así como el café y el pan de cada mañana son hábitos aprendidos, también puedes incorporar costumbres espirituales que traerán beneficios a tu salud con el tiempo. Si no sabes por dónde empezar, puedes recurrir a quienes consideras tus guías o maestros; y si no, sigue tu intuición, pues en el fondo ya tienes la sabiduría, aunque a veces dudes demasiado de ti mismo.

Estás en una etapa en la que incluso podrías superar a tus maestros. No te restes valor ante esa posibilidad; con disciplina lo lograrás.

Consejo: Ante la duda, consulta con un maestro.

Leo

Tu tirada: 7 de Bastos – 8 de Copas – 2 de Copas

Tu temporada ha terminado, y aunque se extraña la intensidad y la celebración que la caracteriza, ahora llega el momento de ordenar y dar cierre a lo vivido. No tiene por qué ser una tarea pesada, aunque quizá no resulte tan entretenida; es necesaria para aplicar las lecciones obtenidas durante este ciclo.

Has pasado por un proceso de introspección que te permitió reconocer aspectos que antes no notabas. Ahora corresponde la etapa madura: limpiar de manera consciente todo aquello que te perjudica, lo que te intoxica y bloquea tu brillo y tu creatividad. Si realizas este proceso sin resistencia, tendrás resultados muy positivos.

En el ámbito sentimental, si estás soltero y deseas una relación, es indispensable liberar primero los recuerdos, espacios y vínculos que solo consumen tu energía. Solo así podrá llegar una conexión genuina y acorde a tu momento actual. Recuerda que estas tareas no siempre reciben aplausos externos; deberás celebrarte a ti mismo en silencio y reconocer tus logros frente al espejo.

En lo laboral, se vislumbra la llegada de un contrato o acuerdo importante. Además, alguien que recientemente se ha fijado en ti podría acercarse pronto con interés personal.

Consejo: Aprovecha los golpes de suerte.

Virgo

Tu tirada: 6 de Espadas – El Juicio – Paje de Pentáculos

Antes que nada, ¡feliz cumpleaños! Esta semana puede sentirse confusa, como si nada tuviera sentido. Lo más importante será confiar en que todo lo que has pedido al universo ha sido escuchado y que la claridad llegará en su debido momento. El aprendizaje de estos días consiste en aprender a navegar la incertidumbre.

Esto no significa que las cosas saldrán mal; todo dependerá de tu actitud. Si insistes en tener el control absoluto, solo te frustrarás. En cambio, si te permites soltar y confiar en las señales, todo fluirá de la mejor manera. Responde únicamente a lo que llegue a ti, sin adelantarte ni imaginar escenarios innecesarios. Lo que no se aclare ahora, lo hará más adelante.

Es un buen momento para expresar lo que llevas en mente y en el corazón, y también para fortalecer tu conexión espiritual: hablar con la divinidad —como prefieras llamarla— y aprender a escuchar las respuestas.

En lo material, se vislumbra una entrada de dinero, además de conversaciones profundas y transformadoras. Asimismo, podría resurgir un proyecto que habías dejado inconcluso. No te presiones; deja que todo avance a su ritmo.

Consejo: Vive los ciclos desde la experiencia, no desde la mente.

Libra

Tu tirada: Reina de Bastos – 5 de Espadas – Caballero de Bastos

Esta semana sentirás una fuerte energía de seguridad, inspiración y motivación. No te autosabotees como sueles hacerlo; confía en esta chispa y actúa. Las respuestas llegarán más adelante, pero ahora lo importante es aprovechar el impulso y ponerlo en práctica.

Será un periodo en el que querrás resolver muchas cosas pendientes, tanto en tu hogar como en tu interior. Sin embargo, evita sobrecargarte de tareas, pues tendrás toda la temporada de Virgo para limpiar y ordenar con calma.

La intuición estará especialmente activa, lo que te permitirá recibir revelaciones valiosas. Además, tu cuerpo comenzará a mostrar, incluso a través de molestias físicas, dónde necesitas mayor movimiento. Es un buen momento para mantenerte activo, ya que cuanto más muevas tu cuerpo, mejor se encontrará tu mente.

El tarot también sugiere renovar y limpiar tu espacio personal, especialmente tu lugar de descanso, donde se acumulan emociones del pasado.

Consejo: Dedica tiempo a limpiar y ordenar tus emociones.

Escorpio

Tu tirada: El Ermitaño – La Templanza – La Sacerdotisa

Esta semana se percibirá tranquila en lo externo, pero con un intenso movimiento en tu interior. El tarot aconseja no apresurar los procesos, sino observar el entorno con calma y aprovechar este ritmo pausado para dedicarte a la introspección.

Es un periodo propicio para transformar emociones del pasado en aprendizajes. Retomar la escritura de un diario o continuar con un proyecto personal que habías dejado en pausa será de gran ayuda para ordenar tus pensamientos y liberar cargas.

En lo sentimental, llegan buenas noticias: existe la posibilidad de una nueva relación, siempre que honres lo vivido anteriormente y logres soltar las emociones negativas. No es un proceso fácil, pero sí posible. Todo lo que sientas puede convertirse en creación: un texto, un poema, una canción o cualquier forma de expresión personal. No necesitas mostrarlo a nadie; lo esencial es hacerlo para ti.

Será también una semana reveladora, en la que recibirás respuestas que aportarán claridad, así como nuevas preguntas que te guiarán hacia el presente. Además, se vislumbra una mejora en el plano económico.

Consejo: Da a cada emoción su lugar y avanza con determinación.

Sagitario

Tu tirada: 2 de Pentáculos – La Luna – 2 de Espadas

Es válido dejarse impresionar por lo nuevo y lo bello, pero no conviene permanecer demasiado tiempo en esa idealización. Hay situaciones —e incluso personas— que podrías estar romantizando más de lo que corresponde, y no siempre son lo que aparentan. Estar demasiado tiempo bajo la influencia de la Luna puede distraerte de la realidad y generar más confusión. Sueña, sí, pero mantén los pies firmes en la tierra.

Durante esta semana, podrías sentirte observado por los demás, lo que tal vez despierte inseguridad. Puede surgir la duda de si realmente tienes la solidez necesaria para sostener la imagen que proyectas. Estos pensamientos pueden generar una breve crisis, pero lo importante es reconocerlos sin dejar que te dominen.

Ante la incertidumbre, busca apoyo en tu familia, especialmente en tu madre. Regresar a los orígenes te ayudará a comprender patrones y a no repetir aquello que no deseas en tu vida.

Consejo: Evita repetir los mismos errores que tus padres.

Capricornio

Tu tirada: 6 de Pentáculos – Rey de Bastos – Paje de Espadas

Esta semana se presenta variada y llena de aprendizajes. El tarot indica que es importante soltar el control; cuanto más intentes explicar cada situación, más confusión podrías generar. La recomendación principal es fluir y dejar que los acontecimientos sigan su curso.

Debes reconocer que cada persona que ha pasado por tu vida te ha enseñado algo valioso. No las trates solo como coincidencias: cuanto más honres las lecciones recibidas, más fácil será navegar esta semana. Cada encuentro cuenta, incluso aquellos aparentemente pequeños, como la conversación con un desconocido en el día a día.

Será una semana en la que la creatividad te inspirará a explorar nuevos caminos. Deja que la curiosidad te guíe hacia lugares y experiencias distintas, y reconoce la parte humana y espiritual de quienes te rodean. No todos carecen de valor; incluso las personas más jóvenes pueden aprender de ti y verte como un referente.

Disfruta del camino y permítete aprender de cada situación.

Consejo: Evita ser excesivamente rígido y permite que las cosas fluyan.

Acuario

Tu tirada: 3 de Pentáculos – 5 de Copas – As de Bastos

Esta semana es un momento para centrarte en ti mismo. No puedes encargarte de resolver todo para los demás; enfoca tu energía en lo que te brinde mayor satisfacción y crecimiento personal. Obsesionarte de manera positiva con tus propios proyectos está permitido, siempre que sea algo que realmente te beneficie.

El tarot indica que es un periodo favorable para atraer oportunidades económicas y laborales, así como para potenciar tu creatividad. Es un buen momento para plantearte objetivos ambiciosos y buscar maneras eficientes de convertir tus sueños en realidad . Sin metas claras, los esfuerzos pueden dispersarse, por lo que es fundamental establecer un rumbo concreto.

Aprovecha tus contactos y recursos para recibir apoyo y avanzar en tus proyectos. En el ámbito sentimental, es recomendable no intentar llenar vacíos emocionales con relaciones pasajeras, ya que podrían generar confusión y malestar.

Consejo: Enfócate en tu propio desarrollo y bienestar.

Piscis

Tu tirada: El Emperador – 10 de Bastos – As de Pentáculos

Esta semana se presentan oportunidades muy positivas, especialmente en el ámbito profesional y económico. Los resultados que obtendrás son fruto de la disciplina que has mantenido desde tus experiencias pasadas.

Puede que te sientas abrumado por compromisos o responsabilidades, pero esto debe servirte para reorganizar tus prioridades. No es necesario sobrecargarte con actividades; deja espacio para ti mismo y para el descanso, en lugar de llenar la agenda solo por sentir que puedes con todo.

El tarot aconseja prestar atención a tu protección energética. Al interactuar con más personas, es importante recordar que no todas las energías que te rodean son positivas. Cuidar tu bienestar y mantener límites claros será fundamental.

Consejo: Evita obsesionarte y permite que las cosas fluyan con naturalidad.

Con información de Mika Vidente.

