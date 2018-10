Francisco Céspedes, rico en alma y espíritu

Hablar con Francisco Céspedes es como encontrarse con un viejo amigo, es atento de las preguntas y defiende el tiempo de la charla, porque sabe que ya es tarde y el día ha sido largo como para que la conversación dure cinco minutos, y así nos extendemos casi 16 minutos. El pasado viernes 5 de octubre, el cubano amenizó la velada de la sexta edición de la Cena Gala Pasarela “Reconstruyendo Vidas” en Expo Guadalajara, organizada el Hospital Civil de Guadalajara -dirigido por Héctor Raúl Pérez Gómez- y la Fundación Voluntarias contra el Cáncer, A.C., cuya Presidenta es Esther Cisneros Quirarte.

Y así abrimos la conversación para esta casa editorial, destacando el valor de las mujeres que cada día enfrentan la batalla contra el cáncer. Para el cantautor, eventos como éste, le enriquece el alma, “y el pensamiento, el de sabiduría. Dicen que cuando uno se muere hay unos gramos que faltan, tienen que ser el alma y el espíritu. Estas son unas causas necesarias, estas mujeres son personas que han estado enfermas y que están superando su enfermedad”. Para él las mujeres son seres en lucha constante. “No sé por qué el mundo puede ser tan machista y tan patriarca si la Madre Tierra se llama la ‘Madre Tierra’ y el mar es la mar”.

Esta tranquilidad con la que habla Céspedes y que la pone en marcha gracias a su espiritualidad, explica que la ha encontrado al paso de los años y de la experiencia. “Yo soy una persona que en esta actualidad, soy bastante diferente a la mayoría. Mis padres se amaron entre ellos, porque el amor no tiene dimensión y nos amaron a nosotros como se aman a los hijos. Actualmente, hay una cantidad de separaciones que inciden en los hijos y ellos después se lo devuelven a los padres… Yo vengo así de toda mi vida (por sus papás) y eso me salvó, para entonces, después con el tiempo ir eso madurándolo con la sabiduría de los años, viendo las cosas que me pasan sin arrepentimientos”.

“Yo no soy religioso en el sentido de estas religiones más comunes y más famosas, cada cual se encuentra la fe en su camino, pero a través de la sabiduría y la experiencia, voy viendo las cosas de una manera más sencilla, creo que son más adecuadas a mi forma de pensar, de ser y de sentir. Yo creo que eso se llama bondad y es mejor que la maldad, aunque son una dualidad”, explica Céspedes en el sentido de que en esta vida los seres humanos están llenos de matices con sentimientos varios acerca de su historia en este mundo. “Yo lo veo tan sencillo, hay cosas que hay que hacer y cosas que no. El bien y el mal son relativos siempre, hay cosas que puedo pensar que para mí son bien, pero para ti negativas”.

Para el músico la sabiduría de los años permite ver y sentir la satisfacción de lo que hay alrededor, por eso que tampoco cree que haya otra vida para alcanzar a hacer lo que no hiciste estando en esta. “Yo tengo 62 años y ocho meses -o sea, casi 63- estoy como dicen, más cerca de la muerte física, no creo en reencarnaciones y esas cosas, porque si esas promesas y esperanzas son verdad y existen, a mí no me interesan, haz las cosas que tienes que hacer aquí”.

Una noche mágica

Francisco Céspedes, en compañía de Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara y Esther Cisneros Quirarte, Presidenta de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer, A.C. EL INFORMADOR / G. Gallo

La Cena Gala Pasarela “Reconstruyendo Vidas” se realizó a beneficio del Programa de Reconstrucción Mamaria, con la presencia en pasarela de 21 sobrevivientes al cáncer de mama, en un emotivo evento en el que se reunieron más de mil 250 personas con deseos de apoyar la causa y pasar una agradable velada en Expo Guadalajara. Con lo recabado será posible apoyar en esta ocasión a 40 mujeres sobrevivientes al cáncer con una reconstrucción mamaria.

La Fundación Voluntarias contra el Cáncer, A.C., cuya Presidenta es Esther Cisneros Quirarte, trabaja durante todo el año y acompaña emocionalmente a las mujeres a través de diversos talleres brindados en el Hospital Civil de Guadalajara. Gracias a las ediciones previas de la Cena Gala Pasarela, desde el año 2013 la Fundación Voluntarias contra el Cáncer, A.C., ha beneficiado a más de 230 mujeres y se han reunido poco más de cuatro millones 300 mil pesos, con los cuales se ha logrado la reconstrucción de las pacientes en forma gratuita; esto incluye el costo de la cirugía, hospitalización e insumos necesarios (expansor, prótesis mamarias, suturas, etcétera).

Anualmente se diagnostican alrededor de mil 400 casos de cáncer de mama en Jalisco y fallecen 400 personas al año por esta causa en la entidad, es decir, un tercio de las personas con la patología, lo que obliga reforzar las campañas y la información a la población para lograr que exista mayor detección temprana.

Viene nueva música

Con la disquera Warner Music sacará un álbum en conjunto con Pablo Milanés, donde él cantará sus canciones y Milanés las de él. La placa ya está hecha. “Eso creo que lo hice con Manzanero alguna vez, y este (proyecto) no quiero que se me escape. Me encantan estas personas que más que mis maestros han sido mis héroes o mis dioses. Dentro del amor, la música es la expresión salvador, porque la gente escucha y siente. También haré un disco inédito, porque hace como tres años que no saco uno, tengo muchos sueños, tengo capacidad y necesidad para hacerlos”. Señala que estuvo dos años medio apagado por otras circunstancias en la vida donde había que resolverlas, sobre todo en el tema familiar, pero ya está listo, “el río va caminando, está en su cauce y va fluyendo, ahora las canciones están viniendo a mi mente, son como 13 temas nuevos, un número cabalístico que ojalá que no sea en contra”.

Sobre el nuevo panorama de la música y sus exponentes, explica que éstos se vuelven cada vez más groseros, “porque se creen muy machistas, pero yo los veo medio pajaritos y a mí los pajaritos me encantan, pero que no se me hagan machos, porque entonces a las mujeres las denigran y yo estoy en defensa de ellas, ni patriarcado, ni matriarcado, la dualidad siempre”, finaliza.