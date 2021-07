“Fractal”, un retrato de la incertidumbre juvenil

Las salas independientes de cine en México están listas para recibir hoy 29 de julio a “Fractal”, ópera prima de Mariana González, quien ofrece una perspectiva especial sobre cómo la juventud afronta problemáticas como la desaparición, las adicciones, los excesos y cómo es que parece que el mundo se viene abajo cuando no se logra entender cuáles son nuestras capacidades de reacción ante una crisis o algo que no queremos.

Protagonizada por Mario Moreno III, Ruth Ramos, Ximena Romo y Juan Carlos Huguenin, “Fractal” relata la odisea de tres jóvenes, quienes al no conocer el paradero de una amiga tras una fiesta e imaginar escenarios fatales, optan por valerse de su instinto para evitar la confrontación no solo con sus padres, pues consideran que vivir en un país como México complica las posibilidades de confiar en la policía aunque se trate de una situación de vida o muerte.

“Fractal surge de una etapa de vida que quería retratar como un sentimiento de juventud, en donde no sabes a dónde vas ni quién eres, tienes relaciones efímeras, no tienes un rumbo definido de vida. La situé en el contexto mexicano actual, de cuando desaparece un amigo y piensas en lo peor, con una connotación política, tiene denuncias sutiles a lo largo de la trama”, explica la directora y guionista Mariana González, al puntualizar cómo estructuró a los personajes y los conflictos que desencadena y vive cada uno.

“No quería que los personajes fueran cliché con los chicos de clase social privilegiada, intenté darles capas y dimensiones diferentes, que no solamente fueran personajes que ya hemos visto, me era importante que tuvieran su personalidad y textura propia. No quería caer en el drama mexicano que conocemos muy bien de cine de autor e independiente, como que siempre caemos en finales muy fatídicos o totalmente desesperanzadores, por eso el final, aunque es ambiguo, para mí sí tiene una luz de esperanza y realidad”.

Mario Moreno III, quien da vida a “Fede”, explica cómo estos personajes son una exploración hacia el sentir de la juventud y aunque estos protagonistas gozan de vidas privilegiadas, demuestran que ni todo el dinero ni estatus social son suficientes para afrontar a la adultez con madurez y asertividad, pues ante la desaparición de su amiga deciden actuar con arrebatos sin imaginar que esta amistad pende de un frágil hilo de reclamos y secretos.

ÓPERA PRIMA. Los problemas que hoy enfrenta la juventud se reflejan en esta película de Mariana Rodríguez. CORTESÍA

“Ha sido súper interesante la respuesta del público, recuerdo cuando presentamos ‘Fractal’ en Guanajuato y al platicar con el público había muchas mamás y decían que se estaban dando cuenta de que a lo mejor falta comunicación con los hijos porque no quieren avisar en dónde están, que hacía falta confianza”, explicó el actor al resaltar la ruta que la película tuvo en festivales presenciales y virtuales durante la pandemia para poder brindar primeras exhibiciones fuera de México como en (Calgary) Canadá y Málaga (España), por ejemplo.

