Fox anunció su regreso a la televisión de paga; ¿dónde se podrá ver?

Fox Corporation, a través de un counicado oficial compartido mediante sus redes sociales, anunció oficialmente su regreso a la televisión de paga en México, en alianza con Megacable. A través de la marca MEGA, el nuevo canal FOX se incorpora a la oferta del operador para llevar a más de 5.7 millones de suscriptores en más de 550 ciudades del país una propuesta 100% deportiva.

La señal estará disponible en el canal 301 de MEGA, con una programación que reúne lo mejor del futbol nacional e internacional, además de competencias de alto nivel en béisbol, automovilismo, pádel y más disciplinas. Con ello, FOX busca consolidarse como un destino deportivo preferido para los aficionados mexicanos.

En el caso del futbol mexicano, la Liga MX será pieza central de la programación, con transmisión de partidos de equipos como Pachuca, León, Tijuana, Querétaro, Toluca, Tigres, Juárez, Puebla y Mazatlán. En el ámbito internacional, FOX ofrecerá torneos de talla mundial como la UEFA Champions League, Premier League, FA Cup, Ligue 1, Coppa Italia, Saudi Pro League y la Concacaf Champions Cup.

La oferta deportiva se amplía con ligas y competencias de gran prestigio como la Major League Baseball (MLB), la NASCAR México Series, la Fórmula E y la Pro Padel League, además de producciones originales enfocadas en análisis, debate y noticias deportivas, buscando atraer a diversos públicos.

De acuerdo con Luis Maldonado, director ejecutivo de Programación y Marketing de FOX México, esta alianza con Megacable permitirá llevar “una oferta deportiva sin precedentes a millones de hogares en todo el país”. Por su parte, Gerardo Seifert Arriola, director de Mercadotecnia de Megacable, destacó que esta integración fortalece la posición de la empresa como uno de los principales operadores de TV de paga en México.

Además, FOX estará disponible vía streaming en Tubi y mediante la aplicación Caliente TV, recientemente adquirida por la compañía, ampliando su experiencia multiplataforma.

YC