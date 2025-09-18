Mizada Mohamed revela el secreto para alejar todas las envidias

La reconocida astróloga y guía espiritual Mizada Mohamed ha compartido un sencillo pero poderoso ritual para protegerse de las envidias y mantener la armonía en el hogar o en el negocio. Según la experta, la energía que rodea a las personas influye directamente en su bienestar, por lo que es fundamental aprender a cuidarla y fortalecerla día a día.

Mizada recomienda que, todas las mañanas, se encienda una vela blanca y una vela azul. Mientras la flama ilumina el espacio, se debe visualizar la casa o el lugar de trabajo lleno de armonía, paz, felicidad y prosperidad. Este ejercicio no solo ayuda a limpiar las malas vibras, sino que también actúa como un imán de energía positiva.

La vela blanca representa la pureza, la limpieza espiritual y la protección divina, mientras que la vela azul simboliza la tranquilidad, la serenidad y la claridad mental. Juntas, se convierten en un escudo energético que ayuda a neutralizar la envidia y a reforzar el equilibrio emocional de quienes habitan el espacio.

De acuerdo con Mizada Mohamed, más allá de los rituales, lo más importante es mantener pensamientos positivos y agradecer por lo que se tiene. La gratitud, afirma, es una de las herramientas más poderosas para atraer abundancia y bienestar.

MF