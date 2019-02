Folk metal desde la capital del gótico

Febrero inicia con tintes de metal vikingo y gótico de la mano de los finlandeses Ensiferum y los suecos Tiamat, quienes se unen en una gira internacional que llegará a tres ciudades de México siendo hoy el día que se presenten en el C3 Stage de la Perla Tapatía.

A propósito de su visita platicamos con Sami Hinkka, vocalista y bajista de Ensiferum. Esta será la cuarta visita de la banda de ‘folk metal’, la última se dio durante el festival Hell & Heaven 2016, sin embargo la experiencia no fue muy grata para sus fans, ya que el audio dejó mucho que desear, el hecho así lo recuerda el músico: “Sobre todo recuerdo a los fanáticos locos y ruidosos, recuerdo que en el festival nos fue muy bien, la gente lo disfrutó, y luego nos quedamos muy borrachos después de acabar de tocar, así que sólo tenemos buenas memorias de ese viaje, por ello tenemos las expectativas altas en esta visita”.

Existe una gran escena del metal en Finlandia, de hecho, el 21 de junio del 2018 la pequeña localidad de Lemi, al sureste de país, fue declarada, la capital mundial del heavy metal, tras ganar un concurso en el que quedó acreditada como el municipio con más grupos de rock duro per cápita del país más “metalero” del mundo. Finlandia tiene una población de 5.5 millones, cuenta con cerca de 3 mil grupos de música heavy, lo que equivale a 53.2 bandas por cada 100 mil habitantes, más que ninguna otra nación del mundo. Bandas oriundas de esa nación como Nightwish, Amorphis, Children of Bodom, Apocalyptica, HIM y Stratovarius han conquistado el orbe, no obstante los Ensiferum presumen de la buena comunión entre todos. “Los círculos de metal son tan pequeños que todos somos grandes amigos. La música no es una competencia”.

Formados en el año 1995, cuentan en su historial con ochos discos de estudio, el más reciente “Two Paths” (2017), en donde retoman la furia y velocidad de las guitarras en conjunto con el poder de los cánticos vikingos, material grabado a la vieja usanza: analógicamente. “Siempre tenemos mucha energía en el escenario y queríamos incluir eso en el álbum, así que decidimos grabarlo con la mayor honestidad posible; fue analógico (hasta que nos quedamos sin pistas), sin cortes, sin edición, sólo la banda, tal y como se mueve en el escenario”.

Sus trabajos anteriores, “Unsung Heroes” (2012) y “One Man Army” (2015) fueron más alternativos, melódicos, experimentales, por ponerles alguna etiqueta, en la actualidad ya se preparan para un nuevo registro. “Ya estamos trabajando el próximo álbum y, por supuesto, uno todavía puede reconocerlo como un álbum de Ensiferum, pero también queremos desafiarnos a nosotros mismos como compositores para que haya un giro en la producción. La composición comienza siempre con la música. Puede que tengamos un montón de ideas en bruto para las letras, pero las voces están arregladas. Después de la música ya comienza a tener algún tipo de forma. El hecho de que tengamos temas medievales, cantos heroicos nos ofrecen tantas opciones para las letras que nunca nos quedaremos sin temas”.

Por su lado, los suecos de Tiamat se caracterizan por sus ritmos góticos y en sus 20 años de carrera cuentan con 12 discos de estudio, el más reciente “The Scarred People” (2012).

Precios

General $790 • VIP $950 (Incluye entrada preferencial + Balcón + Póster + 2 bebidas).

Evento es para mayores de edad.

Los boletos se pueden adquirir en taquillas del foro o en línea a través del sistema TicketNow México.

Promoción

¿Quieres asistir al concierto? Tenemos algunas cortesías para ti. Checa la dinámica en las redes sociales de EL INFORMADOR.