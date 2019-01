Noche de altas notas con MaYan

La banda holandesa de death metal sinfónico MaYan regresó a México luego de ocho años y el viernes 25 de enero, Guadalajara tuvo la oportunidad de disfrutar de los artistas que presentaban su más reciente producción, “Dhyana”,

No es un secreto, a decir verdad Mark Jansen, líder de la banda, lo ha manifestado a los cuatro vientos, más en específico, idolatra todo lo que tiene que ver con la cultura Maya, (de ahí el nombre) así que visitar de nuevo a México tiene un carácter súmamente especial para el también líder de Épica.

El C3 Stage fue en 'venue' que recibió a los ocho músicos en escena (esta vez no estuvo presente Jack Driessen en los teclado, y aunque la asistencia puedo haber sido mejor, los poco más de 300 asistentes hicieron 'headbanging' con fervór e intentaron emular los guturales de Janson y los barítonos de Laura Macrì y la mexicana Marcela Bovio.

"¿Cómo que ella es mexicana?", cuestionó una joven a su acompañante, a lo que este respondió con una afirmación.

Marcela Bovio, es regimontana de nacimiento, desde niña a estado inmiscuida en la música y desde hace diez años radica en Holanda, en donde gracias a un productor recibió el llamado a unirse al proyecto a mediados del 2013.

La velada arrancaba con 'The Rhythm Of Freedom', 'Tornado of Thoughts' y 'Saints Don't Die', melodía de su más reciente placa en donde se pudo sentir en su máxima expresión esa combinación entre lo pesado y la sutileza la música clásica, no por nada son considerados grandes exponentes del death metal sinfónico.

'The power process', 'Devil in disguise' y 'Dhyana', conformaron el segundo bloque de canciones, esta última dejando solas en escena a las mujeres de la agrupación: Laura Macrì, Bovio quienes hicieron gala de sus dotes operísticos acompañadas de las cuerdas acústicas de Merel Bechtold.

‘Dhyana’ la melodía homónima de sus última placa. No todo es ‘headbanging’ y dobles bombos. @MaYaNOfficial pic.twitter.com/kvWdGWjrbU — Héctor Navarro (@ELPAJANAVARRO) 26 de enero de 2019

Luego de poco más de hora y media los músicos en escena se despidieron y agradecieron a la Perla la asistencia, no sin antes tomarse la foto del recuerdo con ellos.