"Fofo" Márquez: El influencer es golpeado por gente de "Rey Grupero" (VIDEO)

Una vez más el influencer "Fofo Márquez" está siendo tendencia en las redes sociales, luego de que un grupo de hombres, supuestamente conocidos del youtuber "Rey Grupero", golpearon al jóven en las calles de la CDMX.

Esto sucedió después de que "Rey Grupero" invitó al joven a realizar bromas a personas en la calle como suele hacer, poniendo como condición que fueron ellos dos solos sin compañía de guardaespaldas ni gente.

Los influencers comenzaron con las bromas, sin embargo esto se salió de control, pues el creador de contenidos llevó a "Fofo" al barrio del Prealvillo para bloquear las calles como lo había hecho en Guadalajara con el puente del Matute Remus, pero al momento de bajarse "Rey Grupero" retó a un grupo de hombres.

De inmadiatamente se puede ver el video que comienzan a correr, pero "Fofo" es alcanzado por los sujetos y es golpeado, incluso estrellandole una lampara en la cabeza.

El joven multimillonario dio a conocer la noticia a través de una video publicado en sus historias de Instagram, en el cual cuenta que el creador de contenidos le puso un cuatro, pero aseguró que se vengará de lo que le hizo.

"Yo tuve hue... Dejé las camionetas en otro lado y me subí a un carro con él (Rey Grupero) y me puso un cuatrote… por confiar en este pende..., literal cumplí. Es una mam… que haga este tipo de cosas. Va la mía papá te dije que conmigo no se juega, ahorita ya me van a coser y todo", dijo el jóven.

Tras la agresión, el "Fofo Márquez" fue atendido a bordo de una ambulancia por paramedicos de la cruz roja, donde le pidió a uno de los ellos que le explicara que fue lo que le había pasado.

“Mira tenemos una herida en cráneo, de tres o cuatro centímetros, hay que sacar una placa, hacer un lavado porque hay un poco de vidrio, hay que suturar de hasta seis a siete puntadas”, dijo el paramedico.

Rey Grupero cuenta su versión

Por su parte "Rey Grupero" contó su versión de lo que había ocurrido, mencionando que los guardaespaldas del influencer lo golpearon luego de que supuestamente el había organizado todo, además agregó que debe aprender a controlar sus arranques.

“Tengo que aprende a calmar mis arranques, mi ego. Me dejé picudiar por un chavillo que… lo llevé a topar una calle de barrio y provocamos a las personas que estaban ahí y bueno él no sabía qué hacer. Le pegaron horrible, bueno son errores”, dijo.

MF