Flor Rubio habla tras ganar caso en contra de Juan José Origel

Tras seis años de espera, Flor Rubio recibió la sentencia definitiva por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que Juan José Origel hablara de ella en una reunión con periodistas y esto se publicara en una revista de circulación nacional con la leyenda "Se metió con uno y con otro hasta llegar donde está".

Sumada a esto, circuló un video en el que se escuchaba al comunicador dando estas declaraciones, por lo que Flor decidió emprender acciones legales.

"Mira, me siento tranquila, fueron casi seis años de espera en este proceso legal, afortunadamente la Suprema Corte, después de todo este tiempo, falló a mi favor y me siento muy tranquila".

Una de las cosas que la mantuvieron de pie durante todos estos años, dijo, es la verdad.

"Yo creo que cuando te asiste la verdad tienes fuerza para llegar hasta el final, lo que sucedió fue una canallada, fue atroz porque venía por parte de un compañero de trabajo en el que yo confiaba pero que afectaba mi buen nombre, que es lo que nos hace mantener vivos a los periodistas, pero sobre todo afectaba a mis hijos, a mi familia, y decidí no dejarlo así, porque no podemos permitir como mujeres que se nos pisotee, que se nos violente de la forma en que lo hizo Juan José Origel".

En todos estos años, Flor comparte que nunca existió un acercamiento con ella, real, por parte de Juan José, quien agotó todas las instancias para no resultar culpable de manera legal.

"Todo fue absolutamente (por el lado) legal y todas las declaraciones que ha hecho son mediáticas, durante todo este tiempo nunca tuvo la intención de acercarse genuinamente a mí y conversar sobre la situación", y agregó.

"Si él aprende la lección será un paso a favor en su vida".

Hasta el momento sigue siendo muy pronto para conocer los detalles de los tiempos en los que Juan José tendrá que ofrecer la disculpa pública, así como las otras formas de resarcir el daño que establezca la Suprema Corte.

"Los detalles legales posteriores a la sentencia todavía no los tengo, es sumamente reciente, sé que hay que llevar un proceso que puede tomar unos meses, no lo sé pero me reuniré con mi abogado que me dirá cuáles son los pasos a seguir, pero lo más importante sucedió antier, que es una sentencia definitiva donde los ministros y las ministras analizaron a fondo un caso de abuso y maltrato en contra de las mujeres. Aquí no es un triunfo o un fracaso de alguno de los dos, se trata de generar un precedente en cuanto a una conducta nociva, violenta, grosera y canalla, de muchos hombres o incluso de mujeres, porque esto no es privativo"

AF