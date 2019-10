Flavio Medina se adentra a una "Cuna de lobos"

Hoy a las 21:30 horas en Las Estrellas, se estrena la reversión de “Cuna de lobos”, historia protagonizada por la española Paz Vega y que hiciera famosa, en 1986, María Rubio en el papel de “Catalina Creel”, este proyecto de Televisa pertenece al concepto “Fábrica de sueños” donde la televisora está relanzando sus clásicos en un contexto modernizado y con una estructura de teleserie, solo 25 capítulos.

En esta trama producida por Giselle Gonzáles, participa Flavio Medina con el personaje de “Francisco”, el amante de “Catalina Creel”, un papel que no existía en la versión original. “Estoy encantando de ser parte de esta ‘Cuna de lobos’, una historia que marcó la televisión mexicana en los 80 y después de más de 30 años llega otra vez a las pantallas. Hay muchas generaciones que conocen la historia y saben quién es ‘Catalina Creel’, pero hay otras que no tienen ni idea y es una gran oportunidad para que descubran la trama”.

Es un hombre que más que villano, vive a la sombra de la protagonista. Él es un tipo que tiene un matrimonio que está totalmente fracturado, tiene una gran debilidad la cual se llama ‘Catalina Creel’

Destaca que para él es un gran acierto lo que se está haciendo con este tipo de melodramas, ahora que la gente busca historias cortas. “Cuando Giselle me invitó a ser parte de este proyecto me atrajo mucho que fuera esta historia, porque la realidad cuando salió yo estaba muy chavillo, pero por supuesto que me acuerdo de ‘Catalina Creel’ y me parece muy interesante que nunca se había hecho un remake de la historia y me parecía también interesante interpretar un personaje que no existía en la versión original, el amante de ‘Catalina Creel’”.

Con respecto al trabajo con Paz, quien asume un personaje tan icónico, al menos para México, señala Flavio que fue una gran oportunidad. “Me pareció sensacional trabajar con Paz Vega, cuando tienes oportunidad y te topas con una compañera, no solamente talentosa, sino profesional, generosa y divertida, no puedes pedir más, solo te resta agradecer y fue el caso, la verdad es que trabajar con ella fue una delicia, estoy muy agradecido y ojalá la vida nos regale volver a encontrarnos en la ficción”.

Dice además que en general, la productora siempre tiene el tino de no solo conseguir buenos actores, sino que además genera una buena camaradería; destacó que se armó un buen equipo y ahora todos están más que emocionados por el arranque de la teleserie. Otros actores que forman parte del elenco son: Nailea Norvind, Azela Robinson y Diego Amozurrutia, entre otros.

En la piel del amante

María Rubio dio vida a “Catalina Creel”, rol que para esta nueva versión será interpretado por la actriz Paz Vega. EL UNIVERSAL

Indagando más sobre “Francisco”, su personaje, éste es licenciado en Derecho, hermano de “Carlos Larios” (Leonardo Daniel), esposo de “Catalina Creel”. Su escala de valores está cimentada en el amor pasional que desde hace muchos años despertó en él su cuñada.

“Es un hombre que más que villano, vive a la sombra de la protagonista. Él es un tipo que tiene un matrimonio que está totalmente fracturado, tiene una gran debilidad la cual se llama ‘Catalina Creel’, vive con mucha culpa y tormentos, porque ella es su cuñada y eso hace imposible que la relación (entre ambos) sea abierta, pero por otro lado esa pasión lo mantiene vivo. Lleva un buena relación con sus sobrinos quienes también son los protagonistas de la historia”.

También en “La casa de las flores”

El 18 de octubre se estrenará por Netflix la segunda temporada de “La casa de las flores”, historia de Manolo Caro, donde Flavio también tiene una participación, y aunque no puede revelar mucho de su personaje, comparte que está muy emocionado de haber trabajo con Manolo.

“Me siento encantando de ser parte de la segunda temporada, no solo porque es una serie que me gustó, que me atrapó y que me pareció muy interesante, sino que tenía muchos deseos de trabajar y estar en las manos de un director como Manolo Caro, quien me parece que es un gran director que hace cosas muy innovadoras, que la gente lo acepta con los brazos abiertos”. En cine, Flavio alista el estreno de “Souvenir” que habla del embarazo subrogado.