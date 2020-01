Filtran supuesto setlist de Shakira y JLo para el Super Bowl LIV

Una página deportiva filtró en Instagram el supuesto setlist que Jennifer López y Shakira seguirán durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LIV.

Según la cuenta verificada de TUDN USA, un canal de televisión de Estados Unidos cuyo propietario es Televisa y Univisión, las cantantes interpretarían 11 canciones, pero ninguna de ellas sería en dueto.

Sería Jennifer López quien abriría el “show” con “Get Right”, e interpretaría canciones con invitados como Pitbull en “On The Floor” y Ja Rule con “I´m Real/JFTB Medley.

Por su parte, Shakira cantaría “She Wolf” y “Beautiful Liar”, esta última junto a Beyoncé.

Pese a que el listado de canciones se volvió viral en redes sociales y las dudas que genera, las cantantes no desmintieron ni respondieron ante ello, por lo que no se ha confirmado si es veridico.

Shakira inició el recuento a 10 días de que inicie el Super Bowl con una fotografía en blanco y negro.

De acuerdo con la intérprete de “Antología”, este año se planea rendirle un homenaje latino durante el evento de medio tiempo.

El Super Bowl LIV, la final del torneo de futbol americano de Estados Unidos, se llevará a cabo el próximo domingo 2 de febrero en el estadio Hard Rock de Miami.

AC