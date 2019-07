Filtran imágenes de supuesto romance entre Shawn Mendes y Camila Cabello

Las dudas y los rumores entre una posible relación amorosa entre Shawn Mendes y Camila Cabello cada vez va creciendo, a tal magnitud que, luego del exitoso lanzamiento de “Señorita”, usuarios en redes sociales han comenzado a filtrar imágenes de los cantantes donde supuestamente aparecen muy románticos.

Es así, como los fans dan por confirmado el romance entre el dúo luego de las fotografías donde aparecen caminando juntos tomados de la mano.

Fotos recientes de Shawn Mendes y Camila Cabello �� pic.twitter.com/RpQPAc9Mfl — Shawn Mendes Music W (@ShawnMendesMW) 4 de julio de 2019

⚡️ Una serie de fotos de Shawn Mendes y Camila Cabello tienen a los fans emocionados porque #Shawmila sea una realidad. https://t.co/oza5oY1r0j — Twitter Moments en Español (@MomentsES) 4 de julio de 2019

Los rumores de que los cantantes estaban saliendo crecieron después del lanzamiento del sencillo “Señorita” el pasado 21 de junio. En el video, la cubano-estadounidense intenta seducir a Mendes.

Posteriormente, tanto Shawn como Camila revelaron videos que se pueden encontrar en YouTube completos del detrás de cámaras donde los fans concuerdan en que ambos aparentan ser muy íntimos.

El tema “Señorita” de Shawn y Camila cuenta con casi 170 mil millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Se ha colocado entre los primero cinco lugares del top en plataformas de streaming como Apple Music y Spotify.

El dúo ya ha tenido una colaboración en el pasado con el sencillo “ I Know What You Did Last Summer” lanzado en 2015 y que logró más de 319 millones de visitas.

AC