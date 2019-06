Camila Cabello y Shawn Mendes encienden las redes con "Señorita"

La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello lanzó junto a Shawn Mendes “Señorita”, su nuevo sencillo que encendió las redes sociales y que a ocho horas de su lanzamiento ha logrado más de siete millones de reproducciones en la plataforma de Youtube.

En el videoclip, dirigido por Dave Meyers, la cantante hace todo lo posible para seducir al músico, luego de aceptar salir con él en un paseo nocturno por la ciudad y terminar en un hotel.

“Señorita” se ha convertido este viernes en el video número uno en tendencias de la plataforma de YouTube, y no es de esperar, pues ha logrado más de un millón de “me gusta” y miles de comentarios positivos en redes sociales.

El sencillo de Cabello y Mendes ya está disponible en plataformas de streaming para su descarga.

El dúo ya ha tenido una colaboración en el pasado con el sencillo “ I Know What You Did Last Summer” lanzado en 2015 y que logró más de 319 millones de visitas.

No será la única colaboración que Camila Cabello este año, pues Ed Sheeran anunció el pasado 18 de junio que la cantante cantará junto a él y Cardi B en “South of The Border”, como parte del nuevo proyecto de Sheeran.

Camila Cabello logró el año 2018 situarse como la artista con la canción digital más vendida por “Havana”.

AC