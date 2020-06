Filtran foto íntima de "Pepillo" Origel con otro hombre

El conductor de televisión Juan José “Pepillo” Origel se hizo tendencia en redes sociales debido a que internautas comenzaron a compartir una fotografía donde aparece él junto a otro hombre en ropa interior.

“No hagan caso, no hagan caso, les vamos a decir de dónde salió esta historia”

En la instantánea, se puede ver a Origel vistiendo una playera blanca en lo que parece ser la cocina de su casa, sin embargo, en se alcanza a ver en el reflejo del horno las piernas de un hombre que viste sólo ropa interior color blanco.

Rápido se colocó como tendencia en redes sociales por los memes que los usuarios compartieron.

“Pepillo Origel somos todos en la cuarentena, no se hagan….”, “Erika Buenfil viendo cómo destrozan a Pepillo Origel” y “Tenía un pollito en el horno, vdd?”.

Pepillo Origel somos todos en la cuarentena, no se hagan... pic.twitter.com/m4bLQ2ajE1 — @ChatitaDelAlma (@MayaIsInTheHou1) June 7, 2020

Erika Buenfil viendo cómo destrozan a Pepillo Origel. pic.twitter.com/myBMirVtfa — Alex Pérez Pineda (@alexperezpineda) June 7, 2020

Tenías un pollito en el horno, vdd? pic.twitter.com/PcujVdWGDK — MEX appeal (@mx_appeal) June 7, 2020

“Pepillo” contará la historia “verdadera”

Luego de que las imágenes de Origel se viralizaran en Internet, el propio presentador compartió un video en su cuenta de Instagram donde adelanta que la tarde de este domingo contará la “historia verdadera” de la fotografía.

“Esta no es la camisa que está circulando. Les vamos a contar la historia verdadera Martha Figueroa y yo de lo que está sucediendo. No hagan caso, no hagan caso, les vamos a decir de dónde salió esta historia. Todo, de verdad, mañana se los vamos a contar”, dijo.

AC