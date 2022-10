Este miércoles 19 de octubre, Alex Fernández se presentará por segunda ocasión en el palenque de las Fiestas de Octubre, su debut en dicha feria fue antes de la pandemia, pero ahora que todo “regresó a la normalidad”, el intérprete está más que listo para cantarle a su público tapatío, así lo confiesa en entrevista para EL INFORMADOR.

“Me siento muy emocionado, hemos estado preparando un show nuevo, le he estado metiendo mucho trabajo a todo el tema de la producción, así que estoy feliz de poder compartirles a todos el espectáculo que hemos armando, está espectacular. Tendremos sorpresas”. Expresa que tiene emociones encontradas entre nervios y “mariposas en el estómago, pero contento de poder presumir todo lo que hemos estado haciendo”.

Recuerda que su incursión en el ruedo del palenque de Fiestas de Octubre lo disfruto mucho, pero resalta que éste estará mejor, además porque llega con más tablas: “Yo sé que probablemente la gente que acudió la primera vez, vendrá ahora y estoy emocionado de que vean el nuevo show… Y para quienes vayan por primera vez, estoy seguro que lo vamos a disfrutar”.

Alex resalta que sus presentaciones siempre se caracterizan por ser familiares y porque todo el que acude se la pasa de lo mejor, así que esta fecha en el palenque no será la excepción. Además, comparte que cantar en el ruedo, a un foro habitual, son dos experiencias muy distintas: “En mis palenques es muy amigable el ambiente, se ponen padrísimos, hay una vibra fregona; además, el palenque es más personal, estás a centímetros del público, llegas a abrazar y cotorrear con las primeras filas, o la gente se baja a darte flores y es como más cercano. Y en un auditorio que también está muy padre, pero a veces tú como artista, hay ciertos reflectores que hacen que no veas al público porque la luz no te deja”.

Alex, quien proviene de la dinastía Fernández, tiene dos muy buenos ejemplos que lo han motivado a dar lo mejor de sí en el escenario, su abuelo Vicente y su padre Alejandro, dos de las figuras más emblemáticas de la canción ranchera: “Es muy retador un palenque, afortunadamente he hecho varios y me la he pasado increíble, aprendiendo muchísimo”.

Además, Alex estará ofreciendo los temas de su reciente material, como “Buscando el olvido”, publicado apenas el pasado 26 de agosto, donde hay una mezcla interesante de sonidos entre mariachi, sierreño y banda. “Hicimos una fusión con Edén Muñoz (el productor) en donde nosotros pusimos de nuestra parte el mariachi y él integró ritmos e instrumentos que él acostumbra a usar como el acordeón, la tuba y otras cosas. Y creamos un sonido nuevo y fresco”.

Además, el álbum incluye algunos covers, como: “El privilegio de amar” de Mijares y “Te amo” de Franco de Vita, entre otros: “Me pidió Edén que buscáramos alguno que otro cover y mi esposa me dio la sugerencia, por ejemplo, de ‘El privilegio de amar’, porque a ella le gusta mucho; también, propuso la canción ‘Te amo’. A mí me gusta la de ‘¿Y cómo es él?’, así que esa va como bonus track; además, Edén dio la sugerencia de ‘Dime’ que es de Julión Álvarez”.

Finalmente, sobre cómo se siente de presentar un disco que explora varios sonidos que son tan contemporáneos, comparte: “Lo que quisimos fue crear un disco para todos los tipos de humor, para el amor, para el desamor, para la borrachera o para llevar serenata… Que fuera un álbum muy variado”.

Alex adelanta que al cierre del 2022 se vienen otras presentaciones y más música; además, comenzará a ver ya el tema de colaborar con otros artistas del regional mexicano. Por lo pronto, su siguiente presentación es el 3 de noviembre, en el Teatro Metropólitan, de la Ciudad de México.

Agéndalo

Alex Fernández en el palenque de las Fiestas de Octubre.

Fecha: miércoles 19 de octubre.

Más información en: www.palenquefiestasdeoctubre.mx

