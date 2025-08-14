Christian Nodal decidió contar su versión de una de las historias más comentadas de la música: su abrupta ruptura con Cazzu, madre de su hija, y su boda con Ángela Aguilar pocas semanas después. En una extensa entrevista con Adela Micha transmitida ayer, el cantante de regional mexicano reveló fechas, motivos y momentos clave que marcaron su vida personal desde el 2024.

“Desde el 20 de mayo, -Cazzu- ya sabía que yo salía con Ángela”, confesó Nodal, precisando que su relación con la argentina terminó el 8 de mayo de 2024. Apenas tres semanas después, el 29 de mayo, contrajo matrimonio espiritual con Ángela Aguilar en Roma. La ceremonia civil se celebró el 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, cerca de Cuernavaca, Morelos, y fue confirmada públicamente por Pepe Aguilar, padre de la cantante, a través de sus redes sociales.

Nodal contó que su boda espiritual en Italia fue completamente espontánea. “Roma fue después de terminar el concierto en Ensenada y dije: ‘Vámonos a Roma’. En el avión pensé: ‘Ella es el amor de mi vida, con ella quiero pasar mi vida’”, recordó. El intérprete de “Botella tras botella” admitió que ya anticipaba la “tormenta” mediática que se avecinaba, pero se sintió impulsado a dar ese paso.

“Me sentí vivo. Como que nunca había amado, o nunca había encontrado el amor por las decisiones correctas. Se dio todo”, señaló.

Extorsión y la decisión de hacerlo público

El cantante también confesó que la noticia de su relación con Ángela Aguilar se dio a conocer antes de lo planeado debido a una supuesta extorsión por parte de una revista. “Nos extorsionaron, tenía 560 fotos una revista, y por eso hicimos público”, reveló. Su publicista le recomendó adelantarse para que ellos mismos tuvieran el control del anuncio.

De hecho, recordó que la primera vez que presentó a Ángela ante el público fue durante uno de sus conciertos, con la intención de evitar que algún medio obtuviera la exclusiva de su aparición juntos.

Relación con la familia Aguilar

Sobre sus primeros encuentros con Pepe Aguilar, Nodal admitió que no fueron fáciles. “Es el diablo”, dijo entre risas, explicando que hubo muchos choques iniciales debido a la preocupación del cantante por su hija. “Él tenía miedo de que esto no iba a durar, y yo le decía: ‘Quiero tener algo serio con tu hija’”. También agradeció el apoyo de su suegra durante el proceso.

El cantante aclaró que su relación con Ángela Aguilar comenzó de manera sincera: “Desde el momento en que la vi, siempre la percibí como muy bella y talentosa. Todo ocurrió durante la pandemia, cuando le envié la canción -‘Dime cómo quieres’-. Nunca la conquisté con engaños; siempre estuvo claro”.

No obstante, reconoció que le hubiera gustado manejar la situación de otra forma. “Me arrepiento de no haber podido hacer las cosas mejor con mi hija y con mi esposa”, confesó.

Finalmente, Nodal reiteró que su prioridad es ser un buen padre y esposo, y que su matrimonio le ha dado estabilidad emocional. “La que me ayuda a centrarme es mi esposa… cuando mi paciencia se agota, es ella quien me calma”.

“No sé cómo lo tomó su corazón”

Nodal y la rapera argentina Cazzu iniciaron su relación en 2022. En abril de 2023, durante un concierto, Cazzu anunció su embarazo, y su hija Inti nació en septiembre de ese mismo año. El 23 de mayo de 2024, Nodal confirmó su separación mediante un comunicado en redes sociales.

Contó que antes de que se hiciera pública la noticia de su noviazgo con Ángela Aguilar, el cantante habló directamente con Cazzu para evitar sorpresas y minimizar conflictos. “Mi ex sabía de la boda, ya sabía que estaba casado. Yo le avisé el 20 de mayo: ‘estoy saliendo con alguien, es una figura pública y te vas a enterar’. Cazzu lo entendió, no sé cómo lo tomó su corazón; a lo que entiendo, no muy bien”, relató.

Nodal también detalló cómo fueron los últimos meses junto a la argentina, explicando que ya no vivían como pareja: “Cuando terminamos ya no había amor. Dormíamos separados, éramos ‘roomies’, muy buenos amigos, pero se acabó la chispa… de nuestra boca ya no salía nada que fuera de amor. Cuando ella me dijo que buscara a alguien más, ahí me desenamoré”, confesó.

Durante la entrevista, el cantante rechazó la versión que algunos medios han difundido sobre su vida personal: “No estoy de acuerdo con la historia que se contó”. Sobre los asuntos legales relacionados con su hija, aclaró que “son con mis abogados” y prefirió mantenerlos en privado.

Nodal también defendió a Ángela de las críticas que la señalan como la tercera en discordia: “Es muy injusto lo que le pasa a mi esposa, se le juzga por cosas que no ha hecho”. Explicó que ofreció la entrevista para que su “hija vea que su papá siempre estuvo para ella y que nunca la dejaré desprotegida”.

CT