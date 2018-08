Fiel a "Rosario Tijeras"

La vida siempre da segundas oportunidades y Sebastián Martínez saber cómo aprovechar cada una de las historias que llegan a su trayectoria. Aunque hace ocho años este actor se sumó al melodrama de “Rosario Tijeras” en su versión colombiana, ahora se integra nuevamente a esta historia pero bajo el formato mexicano que ya alista el estreno de su segunda temporada en alianza con TV Azteca y TNT.



En ese primer acercamiento a la vida de “Rosario Tijeras”, Sebastián Martínez interpretó a “Emilio Echegaray” uno de los personajes principales en esta trama que solo desarrolló una temporada, pero que ahora bajo el mando mexicano extiende su éxito con dos temporadas producidas en México en colaboración con Sony y en las que Sebastián dará vida a “El Ángel” (Daniel Salgado), un cómplice elemental en la vida de “Rosario”, protagonizada por Bárbara de Regil.



“Ahora me invitaron para interpretar este protagónico con un personaje totalmente opuesto al que hice en la versión colombiana, eso me llamó mucho la atención, ‘El Ángel’ es un personaje increíble, la historia sigue siendo maravillosa y ahora la vuelvo a interpretar pero desde otro punto de vista”.



El actor colombiano que ha nutrido su carrera con importantes producciones como “Los caballeros las prefieren brutas” y ganador de galardones como “TV y Novelas”, destaca el apasionamiento que personajes como “El Ángel”, un experimentado y metódico piloto, generan no solo en el público, pues como actor también está dispuesto a tomar los atractivos positivos de este protector que ayudará a “Rosario Tijeras”.



“Es un tipo que tiene dos caras muy fuertes, por un lado hace el bien pero también puede hacer el mal, sus objetivos y metas se basan así para él. Se une a Rosario para cumplir sus objetivos, una venganza, pero también se involucra sentimentalmente y eso desencadena un gran conflicto (…) con él me identifico mucho, es un tipo que es protector, que cree en el núcleo familiar, que lucha por el honor”.

Sebastián Martínez considera vivir una de las mejores épocas actorales de su carrera en especial con el acercamiento que ha tenido con el público mexicano al tener sobre la pantalla dos series de alto impacto como “Rosario Tijeras 2” y “La bella y las bestias”, proyectos que lo han consolidado como un actor multifacético, sumándose así a la oleada colombiana de artistas que lideran proyectos actorales y musicales.



“Los colombianos somos gente pujante, con mucho talento. Las mismas condiciones que hemos tenido, la violencia, la pobreza, han hecho que nos llene de fuerza, que nos haga sacar cosas muy positivas, nos hace guerreros. Desde hace años me entregado a lo que la vida quiera darme, me dejo sorprender, cuando los personajes conectan con mi vida, como actor, siempre estaré”.