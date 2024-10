Fher de Maná narra la verdad de su caída viral (VIDEO)

Maná se se presentó ayer jueves por la noche en el Auditorio Nacional, para ofrecer el primer de tres conciertos que realizará en la Ciudad de México (CDMX) y, entre canción y canción, su líder, Fher Olvera, bromeó con el público, a tal grado que relató lo que verdaderamente pasó la ocasión que cayó del escenario dos veces.

El momento de la caída recientemente se viralizó en redes sociales, en donde Olvera aclaró que debido a un influencer que lo editó y modificó para que pareciese que el músico había reaccionado de forma muy negativa.

Maná regresó a México, luego de emprender una gira mundial, que duró aproximadamente dos años, para presentar su "México, Lindo y Querido Tour", gira con la que revisitan gran parte de su trayectoria musical.

Fher Olvera, Alejandro González, Sergio Vallín y Juan Calleros salieron al escenario del Auditorio alrededor de las 21:30 horas para interpretar "Manda una señal", inmediatamente, tocaron otros de sus grandes éxitos, los temas "De pies a cabeza" y "Corazón espinado".

Con un público que coreaba de memoria el repertorio, la banda jalisciense siguió causando sorpresa, cada que, al tocar las primeras notas del siguiente tema, daba una pista a sus fans de qué canción se trataría.

No fue sino hasta después de tocar "Bendita tu luz", "Labios compartidos", "¿Dónde jugarán los niños?" y "Vivir sin aire", que Fher se tomó un tiempo para conversar con el público, a quien confió que, detrás del espectáculo, había un trabajo de producción lleno de precisiones.

"Lo que ven aquí, además de ser más de 50 toneladas de equipo, tienen miles de detalles, como poner esta cintita blanca, no sé si la perciben", señaló.

El cantante detalló que esa cinta, por más que pudiera parecer un detalle insignificante, es uno de los elementos más importantes que debe de haber cuando sube el escenario, pues eso es lo que le advierte en qué punto acaba el escenario, pues de otra forma podría caer.

Esto llevó al Olvera a rememorar la caída que sufrió en 2014, durante un concierto que ofrecieron en Chile, donde la falta de esa cinta lo hizo caer de una altura de dos metros y medio, en dos ocasiones.

De acuerdo con el músico, uno de los técnicos, que identificó con el nombre de "Fer", olvidó colocar la cinta, debido a que había pasado una noche de juerga.

"Entonces ese día estuvo Fer (el técnico), anduvo con una vieja ahí un día antes, poniéndose una peda, y la c*gó y no puso la cintita, y ahí tienen a su p…dejo", contó.

Y, si bien, se trató de un golpe de gran impacto, Fher restó importancia al hecho, asegurando que, con todo y sus caídas, al acabar el concierto, se fueron todos a celebrar.

"Pero fíjense era como de dos metros 20, la madre esa; la neta sí caí de lomazo, pero me levanté como si nada, un poquito sofocado, no digo que no, pero le seguí, me seguí, esa noche hasta de fiesta nos fuimos", detalló.

Bromista, el cantante hizo referencia al video de su caída, que el influencer chihuahuense Carlos Chavira viralizó, pues se trata de una edición de audio, en la que imita la voz de Olvera, para que parezca que, tras reponerse de los golpes, insulta al público y a su equipo técnico, por no haber evitado el accidente, aunque en realidad eso nunca sucedió.

"Luego un wey ya lo agarró (el video) e hizo pedo en internet, ´que chingu*n a su madre, que me volví a caer´" y no sé qué", dijo rememorando lo que dice el audio sobrepuesto de Chavira.

