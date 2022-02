Actualmente se realiza el 19° Festival Internacional de Cine Judío en México y en Guadalajara se exhibe la Selección Oficial de este festival en Cinépolis Centro Magno hasta el 9 de febrero, por lo que en este espacio conoce las películas que puedes ver de manera presencial.

La Selección Oficial está integrada por filmes que se han realizado recientemente, pero con un sinuoso recorrido por varios festivales, logrando conquistar a diferentes audiencias.

Israel, Reino Unido, Alemania son algunos de los países en donde se produjeron estas cintas, que muestran la visión de cinco directores, que ya sea desde el pasado, el presente o un futuro probable e inmediato avisan, desde su particular y cinemático punto de vista, del cambio que se avecina.

El diario de Diana B. ESPECIAL/CORTESÍA CINÉPOLIS Y FICJM.

El diario de Diana B

El drama narra la historia de Diana Budisavljevic, una mujer quien se embarca en una campaña para rescatar a más de 10 mil niños de los campamentos de Ustasha en la Croacia ocupada por los nazis.

El diario de Diana B

(The Diary of Diana B)

De Dana Budisavljevic.

Con Alma Prica, Biserka Ipsa, Igor Samobor, Tesa Litvan, Jelena Puzic.

Croacia-Serbia-Eslovenia, 2019.

El final del amor. ESPECIAL/CORTESÍA CINÉPOLIS Y FICJM.

El final del amor

Un hombre y una mujer al principio, hacen el amor, aunque no estén en el mismo país. Ella está en París, él en Tel Aviv. El tiempo pasa y la comunicación excesiva mata su privacidad. Al final, se enamoran por primera vez.

El final del amor

(The End of Love)

De Keren Ben Rafael.

Con Judith Chemla, Arieh Worthalter.

Israel-Francia, 2020.

Horizontes Verdes. ESPECIAL/CORTESÍA CINÉPOLIS Y FICJM.

Horizontes Verdes

Dov es un hombre viudo, que vive en un asilo de ancianos, donde se siente como si estuviera en la cárcel. Sueña con volver a comprar su antigua casa y volver a vivir allí, pero no tiene dinero. Cuando se da cuenta que todos en el asilo consumen cannabis medicinal, encuentra la salida, pero no fumando, sino vendiendo cannabis. Cuando el amor, la policía y la mafia local entran en escena, Dov deberá decidir si está dispuesto a arriesgarlo todo por lo que realmente le importa.

Horizontes Verdes

(Greener Pastures)

De Sheifa Lehaim.

Con Shlomo Bar-Aba, Joy Rieger, Doval’e Glickman, Gadi Yagil, Anastasia Fein.

Israel, 2020.



La Travesía. ESPECIAL/CORTESÍA CINÉPOLIS Y FICJM.

La Travesía

Diciembre de 1942, Segunda Guerra Mundial, cuatro niños huyendo. Sarah y Daniel son judíos a punto de ser deportados, pero se esconden en el sótano de Otto y Gerda, hasta que los descubren y sus padres son arrestados. Ellos intentarán llegar a la lejana Suecia neutral.

Película ganadora del Young Audience Award de los EFA (European Film Awards).

La Travesía

(The Crossing)

De Johanne Helgeland.

Con Anna Sofie Skarholt, Bo Lindquist-Ellingsen, Samson Steine, Blanca Ghilardi-Hellsten, Henrik Siger Woldene.

Noruega, 2020.

Se Renta. ESPECIAL/CORTESÍA CINÉPOLIS Y FICJM.

Se Renta

Un escritor de viajes del New York Times llega a Tel Aviv después de sufrir una tragedia. La energía de la ciudad y su relación con un hombre más joven le devuelve la vida.

Se Renta

(Sublet)

De Eytan Fox.

Con Jon Benjamin Hickey, Niv Nissim, Lihi Kornowski, Miki Kam, Peter Spears.

Israel-Estados Unidos, 2020.

Siempre Contigo. ESPECIAL/CORTESÍA CINÉPOLIS Y FICJM.

Siempre Contigo

Aharon ha dedicado su vida a criar a su hijo Uri. Viven juntos en una rutina suave, lejos del mundo real. Pero Uri es autista, y ahora, como un adulto joven, podría ser el momento de que viva en un hogar especializado. Mientras se dirigen a la institución, Aharon decide huir con su hijo, sabiendo que no está preparado para esta separación.

Siempre Contigo

(Here We Are)

De Nir Bergman.

Con Shai Avivi, Noam Imber, Smadi Wolfman, Efrat Ben-Zur, Amir Feldman.

Israel-Italia, 2019.

Con información de Cinépolis y FICJM.

XM