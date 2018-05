¡Festeja 12 años del Breton con Jonáz y Sr. Mandril!

El Centro Cultural Breton —Juan Manuel 175, Zona Centro, Guadalajara— cumple 12 años de llenar de arte y música a la ciudad, y como parte de su festejo este fin de se mana se alista con dos conciertos insuperable: Jonáz y Sr. Mandril. En entrevista estos músicos nos platican sobre su visita a la ciudad y sus planes.

En primera instancia el músico regiomontano Jonáz comentó que regresa a Guadalajara, para presentarse en el Breton por su aniversario. A penas en abril pasado pasó por el Festival Roxy, pero este concierto próximo será diferente, con más música: “Cada tocada tiene su onda. Los festivales son muy fugaces. En lo personal cada que me subo a tocar lo hago con un poco de ansiedad para saber cómo responderá el sistema de audio. Empiezo a disfrutar al 100% el show cuando ya va la quinta canción. Regularmente en un festival a la séptima ya nos vamos bajando. En los lugares pequeños hay otros tipos de detalles”.

En cuanto a la sede, el Breton, Jonáz celebró la existencia de este tipo de espacios para la escena: “Ahorita más que nunca me parecen importantes. Desde el 2010 u 2011 ha empezado una década descontrolada de festivales. Por un lado está padre: está la oportunidad de ver un montón de propuestas en una misma tarde, descubrir cosas que a lo mejor no escucharíamos si no fuera por los festivales, pero se han apagado las tocadas especializadas de la banda preferida. En lo personal a mí me gusta mucho ese tipo de shows: sentarme dos horas, tomarme una cerveza en la barra y escuchar una banda. Que no sea el showcase, sólo seis canciones. Siento que se ha perdido un poco por los festivales. Repito: me parecen maravillosos. No son peores ni mejores, es diferente”.

Charles Pinet, propietario del Centro Cultural Breton, desde la terraza del recinto. EL INFORMADOR/F. Atilano

Comparte que para este concierto el repertorio será más extenso: “Lo que la gente podrá ver es casi el doble de rolas. Hace un mes que tocamos en el festival era el aperitivo: ahora será la cena”. La discografía de Jonáz como solista comenzó el pasado 2017, con el álbum titulado “Mi primer disco”. Sobre esta nueva faceta, el músico comentó: “Es la continuación de ‘A Band of Bitches’. Era un proyecto mío, todas las decisiones las tomaba yo, las composiciones las hacía yo. Los músicos eran invitados, obviamente son músicos que me han acompañado desde que empezó la banda, son parte ya del grupo. Pero es una continuación, no siento como si se hubiera terminado y hubiera empezado otra cosa. Es el paso natural que dio ‘A Band of Bitches’ para convertirse en mi proyecto, con la responsabilidad de poner mi nombre y dar la cara de todas las cosas”.

Hay buenas noticias para quienes siguen a Jonáz desde el proyecto que le dio fama: “Dependiendo el humor, metemos una canción de Plastilina Mosh”. En cuanto al futuro de PM, Jonáz adelantó que han trabajado en nuevo material, aunque a su ritmo: “Hemos estado también grabando con Plastilina Mosh. Quizá la inconsciente responsabilidad que sentimos sobre la banda nos ha hecho que tomemos un poco de tiempo en terminar el disco”.

Mientras tanto, Jonáz, como solista, continúa con más planes: “Se me empalmó la idea del segundo disco mío. Está entrando en su proceso natural de empezarse a grabar, después de mi primer disco, que salió a mediados del año pasado. El estudio lo disfrutó mucho”.

Jonáz en concierto, viernes 25 de mayo, Centro Cultural Breton, 22:00 horas. Cover 100 pesos. ESPECIAL

Sr. Mandril prenderá la noche

Otro de los grupos que se suman a los festejos del Breton es Sr. Mandril, y en entrevista Germán, su fundador, platica sobre su presentación y próximos planes con el grupo. Germán adelantó que ya trabajan en la sexta producción de estudio, además de seguir en la gira de promoción por su quinto álbum.

En cuanto al Breton, Germán afirmó que les gusta tocar en este tipo de foros por la cercanía que hay con la gente: “Se convive mucho más, se ven más las reacciones. Cuando uno está en un masivo es mucha energía, pero no se ve la gente”.

A lo largo de los años, desde que Germán y Ramsés fundaron el Sr. Mandril, el grupo ha evolucionado en cuanto al número de integrantes y al sonido: “Metíamos bases electrónicas, no encontrábamos con quién trabajar. Con el avance de los discos fuimos encontrando más gente. Ahora ya somos un sexteto, siete ya con la vj. La composición siempre la creamos en un principio Ramsés y yo, ya sea por una línea de bajo, una base acústica en las guitarras. Se incorporan ya más los músicos, así va surgiendo el sonido del Mandril. La tendencia del sonido se ha dado solo, hay discos donde hay bossa nova, rock. No estamos casados con un género”.

La presencia de una vj no es casual: “Siempre nos gustó mucho el cine… Ramsés y yo pensábamos dedicarnos a hacer música para películas”. Prueba de ello es su cuarto álbum de estudio, titulado “Cinema Mandril”, una especie de “soundtrack de la banda: se puede fácilmente colocar en alguna película”. En cuanto al sonido, por lo regular la producción la hace Ramsés, pero para su próximo material contarán con la visión de Pepe Ortega, de Estudios Elite, donde grabarán parte del material.

Su visita este fin de semana coincide con la FIMPRO, feria de la música en la que estarán presentes para mover al grupo: “Siempre las ferias son importantísimas, son buenísimas. Uno va a conocer gente, a conocer programadores, a sacar el proyecto. Tenemos la idea de salir más, hemos ido a EEUU y Canadá, nuestra meta es hacer una gira grande Europea. Que vean que se hacen cosas interesantes en México”, finaliza.