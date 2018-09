Fernando Dávila deja el regional por las baladas

Originario de Torreón, Coahuila, Fernando Dávila de 24 años se convirtió en el reciente expulsado del reality show de “La Academia”. Antes de ingresar al programa, el cantante escribía canciones para figuras del regional mexicano como El Komander y La Imponente Vientos de Jalisco; de hecho, su estilo sonoro en las primeras emisiones del show era bajo este género, pero ahora que le tocó interpretar canciones de todo tipo, comparte en entrevista que su carrera se encaminará a las baladas.

“Tengo la emoción de estar ya afuera, de querer regresar a mi tierra, estoy muy agradecido por el proyecto, pero también me queda la sensación de estar a un pasito de la final. Sin embargo, me encuentro tranquilo y bendecido por estar ahí”. Explica Fernando que atribuye su salida al tema que tuvo con su novia y que tal vez eso motivó al público a no votar por él.

“Estoy casi seguro de que fue lo de mi novia, que me vieron bajoneado en mi presentación, influyó mucho lo personal, que no debería, y yo por eso me siento un poco mal porque traté de evitar este tipo de cosas, pero al final el resultado fue éste y nada, es como una experiencia que me deja para seguir trabajando, para no quitar el dedo del renglón y concentrarme aún más”.

Señala que al comienzo del programa se hallaba dudoso y temeroso porque no tenía mucha experiencia en escenarios, pero conforme fueron avanzando las galas, tomó mucha confianza en sí mismo. “Sin duda fue una evolución tanto en lo personal como en lo artístico. Al principio muchos de nosotros nunca nos habíamos parado en un escenario y menos de esa magnitud. Entonces, sí fue una experiencia muy grande. Estoy muy agradecido con mis maestros y mi director Héctor Martínez que me ayudaron a transformarme”.

Sus mejores canciones dentro de la competencia, destaca que fueron “No se murió el amor”, “Te extraño, te olvido, te amo” y “Pensar en ti”. “Hay un momento muy especial en el que no me fue tan bien, pero yo lo quiero muchísimo, lo abrazo bastante, fue la canción de ‘Laura no está’ porque me atreví a hacer cosas que nunca había hecho, me llevo muy en el corazón ese momento”.

A partir de esta competencia cambia su percepción de lo que quiere presentar en la música. “Quiero cambiar toda mi visión, porque en verdad me gustó el género de la balada, encontré algo muy padre, y sí llegué muy regional, pero aquí canté rock y reggaetón, pero me quedo con la balada, es la música que les quiero compartir afuera”. Seguirá en el regional mexicano, pero como compositor para otros cantantes.