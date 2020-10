Fernando Cuautle sueña con un “Nuevo Orden” y el Oscar

Aunque el camino aún es largo para soñar en la estatuilla más preciada del Oscar, el actor Fernando Cuautle no descarta que “Nuevo Orden”, el más reciente film del mexicano Michel Franco, siga escalando en las grandes ligas de la cinematografía luego de obtener el León de Plata Gran Premio del Jurado durante su debut en el Festival de Venecia.

El filme que llegará a las pantallas mexicanas este 22 de octubre es un acercamiento muy particular al caos social y aunque sus protagonistas y sus situaciones nacen desde la distopía, considera que la ficción también es un reflejo de lo que el futuro puede aguardar cuando la violencia está de por medio y la empatía escasea.

“La utopía es lo mejor que nos podría pasar, pero la distopía es lo contrario, es la peor pesadilla. En ´Nuevo Orden’ hay una guerra de clases sociales muy fuerte, yo trabajo para una familia de clase alta que vive en una burbuja, pero en una fiesta ocurre algo, y tenemos que salir de ahí y vemos qué pasa si las cosas se llevan al máximo, cuando se salen de control (…) la película no refleja lo que queremos que suceda, sino justamente lo contrario, que esto que mostramos nunca suceda”.

A través de “Cristian”, un trabajador doméstico, Fernando Cuautle se adentra a esta historia co-protagonizada también por Diego Boneta, Naian González Norvind, Mónica del Carmen y Darío Yazbek Bernal, quienes se ven envueltos en contextos extremos cuando la política y la fuerza pública toman por completo el control de un país.

Fernando puntualiza que “Cristian” es un personaje peculiar, y aunque considera que muchas de las reacciones que este protagonista tiene ante el caos, él no las haría en la vida real, sin embargo, sí encuentra coincidencias a través del racismo y el clasismo del que es objeto, y que más allá de la pantalla son temas que urgen solucionar.

“Lo que conecto con él es que yo también he experimentado discriminación, racismo, clasismo (…) este tema siempre ha estado presente en mí, a veces lo tomo con un poco de coraje porque somos iguales todos, tenemos el mismo valor y eso me ha costado mucho trabajo para que las producciones lo vean. A veces porque no soy tal actor o tal persona, no me mandan transporte, por ejemplo, cosas de ese tipo, lucho con eso. Cuando me sucedió lo hablé, pregunté por qué, esto se trata de hablar, por eso me gustan estas historias, porque se habla de esto”.

Fernando, quien se ha sumado a producciones internacionales como “Nebaj”, “Tijuana” y recientemente en “No Man’s Land”, y además alista el estreno de filmes mexicanos como “Vergüenza” y “Mujeres del alba”, resalta la oportunidad de estar en la dirección Michel Franco, a quien considera uno de los cineasta mexicanos con una visión retadora hacia el cine.

“(Llegar al Oscar) lo deseo con todo mi corazón, parecer ser que -el filme- tiene una posibilidad muy grande, ojalá que se concrete. Tuvimos una videollamada con Michel y justamente estábamos platicando de esto, decimos por qué no soñar, se vale, tenemos una gran película”.

INTERPRETACIÓN. Fotograma de “Nuevo Orden” donde el actor da vida a “Cristian” , un trabajador doméstico. CORTESÍA

TOMA NOTA

Sinopsis

La desigualdad económica y social, la lucha de clases y la corrupción en México hacen estallar una caótica revolución en la que se desdibujan las líneas éticas y morales. Detrás de este Nuevo Orden implementado por políticos y militares, las emociones que motivaron la rebelión serán completamente censuradas.

JL