Los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno, se enfrentaron a golpes este miércoles al término de una sesión de la comisión Permanente del Congreso, tras una disputa por el uso de la palabra durante la sesión.

La discusión ocurrió luego de que Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado e integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), negó que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tomara la palabra durante la jornada legislativa.

En respuesta, al término de la sesión y mientras los senadores entonaban el himno nacional , 'Alito' Moreno, líder del PRI, confrontó a Noroña, lo que produjo un altercado que terminó en los golpes.

Según la transmisión en vivo del Canal del Congreso, Moreno reclamó a Noroña que no haya dejado hablar a los senadores de su partido, cuando el presidente del Senado empujó al senador opositor.

Entonces se desataron una serie de empujones, jaloneos y manotazos entre ellos y otros presentes en la última sesión de la comisión Permanente, previa al segundo receso del año.

Posteriormente, Noroña acusó en redes sociales a los legisladores del PRI de agredirlo físicamente durante la reunión parlamentaria.

"Como buenos ahorros que son los legisladores del PRI subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión", publicó Noroña en un breve mensaje en X.

Por su parte, Moreno argumentó que "la primera agresión física vino de Noroña ", luego de que le reclamó por no haberle dado la palabra, pese a que había una minuta establecida.

"Él lanzó el primer empujón, y lo hizo por cobarde. Morena rompió el acuerdo de la Cámara y Noroña quedó exhibido en su bajeza", expuso en su cuenta de X.

Además, Moreno acusó que lo ocurrido "no es un hecho aislado ni un accidente", sino que "es parte de la estrategia de Morena para imponer silencio y control".

"Así actúan sus serviles, como Fernández Noroña, con gritos, trampas y violencia. Pero conmigo se equivocan", aseguró.

Los mejores memes que dejó la pelea entre Alito y Noroña

Por dicha pelea usuarios de redes sociales comenzaron a compartir rápidamente memes sobre lo que sucedió esta tarde.

Los internautas compararon el clip con las escenas más épicas de Los Simpson.

La pelea entre Noroña y Alito ya le había predijo The Simpsons pic.twitter.com/L0xSC84ZRL— Paris (@Parix73) August 27, 2025

El asistente del senado que estaba entre Alito y Noroña: "En un momento así, solo se puede reír." pic.twitter.com/5dGazUt2x5— Simpsonito (@SoySimpsonito) August 28, 2025

Gerardo Fernández Noroña llegando a su mansión de 12 millones de pesos todo MADR€AD0 por Alito Moreno...



�� pic.twitter.com/rrKUxueL6Z— Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) August 27, 2025

Con información de EFE.

