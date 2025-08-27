Lo que parecía una sesión rutinaria de la Comisión Permanente terminó en un enfrentamiento físico entre el senador Alejandro Moreno Cárdenas y el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

El choque ocurrió después de que el priista fue excluido de la lista de oradores y se le negara el uso de la palabra, situación que desató su molestia.

Tras la clausura de la asamblea y la entonación del Himno Nacional, Moreno subió hasta el lugar de la Presidencia para reclamarle directamente al morenista la decisión de dejarlo fuera del debate. La discusión escaló rápidamente y ambos políticos forcejearon frente a los demás legisladores.

En medio de los reclamos, el dirigente del PRI empujó a Fernández Noroña y le lanzó un manotazo al cuello, mientras éste intentaba evadir la agresión con empujones.

El altercado obligó a la intervención de otros senadores para contener la tensión y evitar que la confrontación pasara a mayores.

La senadora Andrea Chávez grabó desde su escaño el momento de la confrontación. En las imágenes se aprecia cuando un miembro del equipo de comunicación de Gerardo Fernández Noroña intenta intervenir para frenar el altercado, pero es derribado por un empujón de Alejandro Moreno.

Posteriormente, se observa al dirigente priista continuar con los empujones contra el presidente del Senado, para después regresar hacia el colaborador que permanecía en el suelo y seguirlo agrediendo con nuevos empujones.

Antes de abandonar apresuradamente el salón de sesiones, Fernández Noroña recibió un manotazo en la cabeza por parte del diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla, quien además lo sujetó de la chamarra y le lanzó insultos.

MF