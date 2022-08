Felipe Avello: El comediante chileno presentará su espectáculo “divertido y absurdo”; mira cuándo

El conocido humorista, periodista y comediante chileno, Felipe Alejandro Avello Suazo, quien ha estado recorriendo algunas ciudades de nuestro país en los últimos meses con su humor transversal y cotidiano, presentará su espectáculo en la capital del país este viernes 11 de noviembre próximo en el Pepsi Center.

Nacido en Concepción (1974), en el sur de Chile, además de sus presentaciones como comediante también ha estado involucrado con los medios de comunicación, lo mismo a través de programas de televisión que por la radio, y gracias a trabajos como reportero y panelista desde 1995, aunque el humor siempre fue parte de sus actividades, hasta que decidió dedicarse por completo a la comedia.

Para conocer al público

El comediante chileno se encuentra “feliz y maravillado” con la posibilidad de presentarse en México en unas semanas, “es como una culminación después de recorrer algunas ciudades –entre ellas, Guadalajara– del país y conocer gente, trabajar en diferentes escenarios”.

Ahora, reconoce Avello, como originario de un sitio pequeño en su país, reconoce que “la influencia mexicana siempre ha sido muy grande”, de ahí que existan más semejanzas que diferencias en cuanto al humor, “en Chile, la música y los comediantes mexicanos eran programados en los canales acá; muchas influencias vienen de allá”.

Ahora, la intención de recorrer distintos sitios es para conocer, “porque la única manera de hacer reír a un público es conocerlo; por eso, tras acabar las restricciones de la pandemia me dediqué a viajar, y llegué a México y he estado recorriendo el interior. Lo he pasado bien y el show de noviembre será una culminación de ese proceso”, indica el humorista.

Distintas corrientes de comedia

El espectáculo de Avello tiene un claro componente cotidiano, “y no trato de definir mi humor, porque creo que es mejor que se vea”, refiere Avello, “aunque si debo definirlo, diría que es absurdo y echo mano de distintas corrientes de comedia: elementos de stand up, cuento historias, pero muchos elementos de puesta en escena, también (como un llamativo vestuario, que da pie para bromear, haciendo uso hasta de rudimentarios efectos especiales)”.

Durante su recorrido por el país, el comediante ha buscado presentarse “de manera espontánea” a los lugares donde llega; “siempre cautivado con el show en vivo, creando diferentes propuestas los últimos años. He estado en Argentina y Colombia, pero en México he sentido una conexión excelente con el público (pero siempre regreso a Chile, pues tengo compromisos pactados)”.

Este show preparado para México “tiene una vocación pop”, afirma Avello, “busca llegar a mucha gente, con un humor que persigue llegar a toda clase de espectadores; por eso creo que el lugar es perfecto para mostrar lo que hago, un humor que se hace de historias y referencias al mundo del espectáculo. Esperemos que todo resulte bien”.

Difícil de describir

Tras haber estado en ciudades del país como Monterrey, Tijuana o Guadalajara, Avello ha ido paso a paso “dándome a conocer y entrando en contacto con personas, comediantes, conociendo al público; la idea es seguir en lo mismo y continuar con eso (lo mismo que con la gira que tengo en Chile). Voy a visitar muchos lugares muy distintos y lejanos; la idea es que se refleje eso en el show, que es divertido y absurdo, difícil de describir con palabras, y si todo sale bien, esperemos tener una fecha en octubre para presentarnos en Guadalajara”.

Avello ha participado también en proyectos cinematográficos y musicales; fue conductor del programa ‘Pongámonos Serios’ (desde 2017), parte de la programación para ‘Los 40 principales’. Asimismo, en 2017 recibió el premio nacional de humor que entrega el Instituto Experimental de Estudios Humorísticos, de la Universidad Diego Portales; y en 2019, se consolida tras su participación en el Festival de Viña del Mar.

Felipe Avello / Comediante

Fecha: Viernes 11 de noviembre de 2022

Viernes 11 de noviembre de 2022 Horario: 20:30 horas

20:30 horas Sede: Pepsi Center WTC

Pepsi Center WTC Boletos: VIP 550 pesos/ General 350 pesos

VIP 550 pesos/ General 350 pesos Venta: Sistema Ticketmaster

MF