Pink Floyd: Espectacular tributo a la banda de rock llegará a Guadalajara

Los fans de Pink Floyd tienen una cita este próximo 9 de Septiembre a las 20:30 horas en el Teatro Diana para disfrutar el espectáculo musical ‘Delicate Sound Of Thunder (Live Concert)’, a cargo de la banda mexicana In The Flesh; así, considerado como uno de los mejores grupos tributos a Pink Floyd en México y Latinoamérica, In The Flesh ofrecerá un extenso repertorio que incluye lo más destacado de álbumes como ‘The Dark Side Of the Moon’, ‘Wish You Were Here’, ‘The Wall’ y ‘A Momentary Lapse Of Reason’, entre otros.

La banda In The Flesh se formó en 2010 en la Ciudad de México y sus conciertos se han caracterizado por la espectacular iluminación, una pantalla de video circular, animaciones psicodélicas proyectadas en todo momento e instrumentos iguales a los que utilizan Roger Waters, David Gilmour y compañía.

Cabe destacar que la prensa musical y los fans consideran a In The Flesh al nivel de ‘The Australian Pink Floyd Show’ y ‘Brit Floyd’, espectáculos de formato similar que persiguen rendir tributo al legado cultural del afamado grupo británico que se volvió legendario al pasar de la psicodelia a lo progresivo, así como distinguirse por la calidad (y vistosidad) de sus presentaciones en vivo.

CORTESÍA / Teatro Diana

Este espectáculo se ha presentado ya con gran éxito en foros como el Teatro Metropolitan de la capital del país, el Show Center de Monterrey, el Foro del Lago en León (Guanajuato) y el Teatro principal en Puebla, por mencionar sólo algunos espacios; se prevé que en breve se presenten en las ciudades de San Luis Potosí, Toluca y Veracruz.

Los boletos para esta presentación de homenaje a Pink Floyd en todas sus épocas están a la venta ya a través del sistema Ticketmaster, y su costo va de los 350 a los 650 pesos.

MF