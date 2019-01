"Felicidades, flaca mía", dice Alberto Guerra a Zuria Vega por sus 30

Zuria Vega se siente plena y feliz con la llegada de sus 30 años, la actriz celebra hoy su cumpleaños, y lo hace con una publicación en Instagram en la que agradece lo que le está tocando vivir, incluyendo que se encuentra embarazada por segunda ocasión.

"Bienvenidos sean 30’s los abrazo agradecida, sana, embarazada, con mi familia. Gracias vida por tantas oportunidades, por dejarme cumplir 30 de esta forma, en plenitud absoluta. La vida es bonita" Feliz santo papi", escribió.

Su esposo Alberto Guerra, le dedicó un lindo mensaje en Instagram que acompañó con una instantánea de Zuria en medio de la nieve.

"Esta mamacita hoy está de manteles largos, cumpliendo años, y no cualquier cumpleaños, los temidos 30 para todos aquellos que en los maravillosos 20s fuimos unos ingenuos. Pero ella no le teme, no la agarran en curva esos 30 porque a tan pocos inviernos vividos ha logrado construir más de lo que muchos que aún no salen de sus infiernos, felicidades flaca mía, brindo (con un suero) por tu llegada al 3er piso, bienvenida seas!!! Pa ti la vida mi alma, la vida misma!!!".

La pareja está viviendo su segundo embarazo, pues ya tienen en común a la pequeña Lúa.

JB