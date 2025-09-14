Nana Calistar: Horóscopos para HOY 14 de septiembre de 2025

Aries

En el ámbito sentimental, es recomendable ser prudente con personas provenientes de otros lugares, ya que podrían acercarse con intenciones que solo compliquen tu vida. Asimismo, existe la posibilidad de que alguien del pasado regrese; recuerda las experiencias previas y evita permitir que situaciones que ya te dañaron se repitan.

Tauro

Es momento de dejar atrás los tropiezos repetidos y aprender de las experiencias pasadas. No permitas que la nostalgia te lleve a repetir errores ya superados. En estos días podrías tener noticias de alguien de tu pasado o incluso reencontrarte con esa persona, pero no te detengas en ello: lo verdaderamente valioso se encuentra en tu presente.

Géminis

Es momento de soltar el pasado y confiar en que la vida, junto con el destino, se encargará de poner a cada quien en su lugar. No malgastes tu energía en pensamientos de venganza; enfócate en tu bienestar y en cultivar tu felicidad. Procura mantener tu buen ánimo, ya que podrías sentirte alterado por comentarios o publicaciones en redes sociales, pero no vale la pena engancharse.

Cáncer

Es recomendable ser cauteloso con las relaciones pasajeras, ya que podrían dejarte con una sensación de vacío. Si tienes pareja, se avecinan días favorables en los que la pasión se reavivará y ambos disfrutarán de una conexión intensa, como en los primeros tiempos de su relación.

Leo

Este mes trae consigo la posibilidad de realizar un viaje, aunque es importante ser precavido, pues otros gastos podrían impedir que se concrete. Evita imponerte en las ideas de los demás; cada persona tiene su propia forma de pensar y tratar de cambiarla solo generará conflictos innecesarios.

Virgo

La vida te impulsa a madurar con firmeza a través de las circunstancias. Se aproximan cambios en el ámbito laboral que podrían limitar ciertas posibilidades si no actúas con rapidez. Mantente alerta y busca nuevas oportunidades que te permitan avanzar.

Libra

Este mes se activa tu vida social, pues podrías planear un viaje con amistades donde incluso llegues a conocer personalmente a alguien con quien ya mantienes contacto en redes. Si tienes pareja, ciertos cambios en la rutina podrían enfriar la relación; sin embargo, con comunicación y pequeños gestos de atención será posible fortalecer el vínculo.

Escorpión

Hoy podrías sentirte algo irritable y con poca paciencia. Pequeñas actitudes de compañeros de trabajo o vecinos podrían alterarte fácilmente, así que procura mantener la calma y no dejar que esas situaciones afecten tu estado de ánimo.

Sagitario

Es un día propicio para cerrar ciclos, dejar atrás lo que ya no aporta y liberarte de todo aquello que te estorba. No dudes en decir adiós cuando sea necesario, ya que de ello dependerá tu progreso. En el ámbito económico, se avecinan mejoras que te permitirán superar momentos difíciles, así que mantente firme: lo mejor está por llegar.

Capricornio

Este día cuenta con la buena fortuna de tu lado, especialmente en juegos de azar, por lo que podrías considerar probar suerte. No obstante, mantén la prudencia y la moderación, recordando que lo que se obtiene con facilidad también puede perderse con rapidez.

Acuario

Hoy es un día para mantener la cautela financiera. Aunque las estrellas sugieren una energía positiva y nuevas oportunidades, es prudente evitar gastos impulsivos. La influencia de Saturno puede generar retrasos o complicaciones en el trabajo

Piscis

Tu orgullo podría estar impidiéndote avanzar en tus relaciones personales. Te resulta difícil dar el primer paso para perdonar, esperando que la otra persona reconozca sus errores primero; sin embargo, la vida fluye mejor cuando eres tú quien decide abrir el camino hacia la reconciliación.

NA