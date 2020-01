Fans desolados y enfadados con Madonna en Lisboa: "Una gran decepción"

Entre la desolación y el enfado, miles de fans de Madonna, muchos de ellos llegados a Lisboa desde otros países, e incluso otros continentes, exclusivamente para verla, se han quedado sin poder disfrutar de la reina del pop tras la cancelación de dos conciertos por problemas físicos.

La decepción ha sido generalizada entre los seguidores de la artista estadounidense que tenían entrada para los conciertos de los días 19 y 22 de enero en la capital portuguesa, y que se enteraron apenas unas horas antes de que esos espectáculos de la gira "Madame X" habían sido cancelados.

Los dos conciertos formaban parte de una tanda de ocho fechas en apenas 12 días en Lisboa, todos ellos con entradas agotadas para llenar un recinto, el Coliseu dos Recreios, con capacidad para unas cuatro mil 300 personas.

Muchas de esas entradas fueron vendidas a fans de fuera de Portugal, que decidieron viajar al país ante las pocas opciones que ofrecía la gira, que sólo pasa por Estados Unidos, Lisboa, Londres y París.

La devolución del precio de las entradas -entre 75 y 400 euros por cabeza- que han prometido los promotores del show no ha servido de consuelo para la decepción de los fans ni para su bolsillo, en especial para quienes tuvieron que comprar billetes de avión y pagar hoteles en Lisboa.

Es el caso de Andre y Michelle, una pareja de Sudáfrica que, como regalo de cumpleaños para ella, tenía entradas para la noche del 22.

"Mi mujer quería ver a Madonna desde hace mucho tiempo. Ha sido una gran decepción", contó a Efe Andre, que explicó que nadie les avisó de que el concierto había sido cancelado y se enteraron casi por casualidad dos horas antes en su hotel.

Las redes sociales de la cantante se han llenado de comentarios de fans desolados e incluso indignados por las cancelaciones, provocadas por los dolores que sufre la artista derivados de una lesión de rodilla que contrajo el año pasado.

"Viajé a Lisboa con ilusión escuchando 'Madame X' en el viaje. Ahora vuelvo a mi país no queriendo oír nada más de 'Madame X'", comentó un fan en una foto del perfil de Instagram de Madonna.

Otros han criticado que la cantante, a sus 61 años, y con problemas de rodilla, se haya lanzado a una gira tan exigente, con un elevado número de conciertos sin apenas días de descanso.

"No debería hacer tantos conciertos en fechas tan próximas. No es cautelosa y corre demasiados riesgos", escribía un fan en Twitter, una opinión con la que concuerda Andre: "Si ya es mayor y no puede hacer tantos conciertos, que haga menos".

A pesar de la decepción, también son muchos los fans que han querido dejar palabras de ánimo a la cantante e incluso le han pedido que cancele el resto de la gira y se tome su tiempo para recuperarse físicamente.

"Cancelar no es un fracaso, es hacer lo que es mejor para ti", le comentaba una seguidora.

La alarma de los fans aumentó cuando, esta misma semana, la cantante publicó un vídeo en sus redes sociales en las que aparecía en una fiesta en Lisboa con un bastón en el que se apoyaba pesadamente para subir escaleras y poder bailar.

No es la primera vez que Madonna tiene que cancelar conciertos debido a su rodilla. La diva ya había suspendido hasta cinco espectáculos durante la promoción de "Madame X" en Estados Unidos.

Su paso por Lisboa finaliza hoy con un último concierto y la artista tranquilizó a sus fans con una publicación en sus redes sociales: "'Madame X' regresa esta noche al Coliseo... ¡Allí nos vemos!".

La incógnita sigue planeando sobre el resto de su gira, a la que todavía le queda una treintena de fechas en el próximo mes y medio: 15 conciertos en Londres y otros 14 en París, donde finalizará el tour el 11 de marzo.

jb