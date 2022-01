Fanko lanza nuevo sencillo “Quédate conmigo”

Después de una trayectoria de transformación individual, varios músicos de distintas agrupaciones se reencontraron para integrar la banda Fanko, un grupo de artistas que persiguen proyectar una identidad novedosa, una mayor experiencia que se revela en una nueva etapa profesional que proyecta un sonido renovado y atrayente, algo que proyectan desde su nuevo sencillo “Quédate Conmigo”, una canción movida que lanzan hoy 21 de enero y que se desprende de su disco “Funky Liberation” (2021), producido por el actual bajista de la banda, Richie Arreola.

En la escena nacional e internacional Fanko ha conseguido posicionarse musicalmente en el mercado latino de Sudamérica gracias a una dinámica mezcla de música mexicana, funk, reggae, ska, ritmos africanos, pop y música del mundo con un poderoso mensaje de sanación, conciencia, diversión y mucha alegría.

Mezcla de sonidos

En palabras de Jaffo Lara, vocalista de Fanko, el sonido de la agrupación “es una mezcla diversa, producto de los nueve integrantes que somos; la actitud es funk, es decir, la música funk es parte de nuestra actitud y de ahí se desprenden el reggae, la balada, una cumbia también, este disco es muy versátil. La base es funk pero se complementa de sonidos mexicanos”.

Refiere el músico que, tras haber pertenecido a otros grupos, son un conjunto de amigos que “nos admiramos y respetamos, y en este caminar se fueron integrando al proyecto, los invitamos y estuvieron dispuestos, y somos nueve personas contentas de estar haciendo esta combinación de sonidos y convivir para llevar a cabo un proyecto como este”.

Tras abandonar Plástiko, pasaron siete años y, asegura Lara, “no creímos que nos volveríamos a juntar. A mí, en lo personal, me sanó un chamán en una ceremonia de ayahuasca y, entonces, me gustó la música que usaban para la sanación. Estos años estuve en eso hasta que me dijeron que fuera a hacer mi música, hice muchas ‘canciones medicina’ y al mostrarlas a un amigo le gustaron, de modo que quiso producirme, como solista”.

Pero este proceso y “camino de introspección”, comenta el cantante, definió “que me propusiera no volver a la música hasta no saber por qué deseo ser artista. La respuesta fue hacer cosas para inspirar al mundo y llevar la sanación a todos los escenarios. La mezcla inició con eso”.

Medicina auténtica

A pesar de la pandemia, señala Jaffo Lara, “seguimos en una línea donde nos motiva hacer cosas”, a lo que suma el éxito que han conseguido en redes sociales, “la única manera en que hemos podido mantener contacto con nuestro público, nuestra tribu, nuestros fans. La idea es movernos y que las redes muestren una película chida y movida. Nuestro esfuerzo es para lograr algo auténtico para compartirlo con el público, lo más seguido que se pueda”.

Asiduos al trabajo continuo “porque todos componemos y hacemos música”, establece el cantante, “este disco iba a salir hace dos años, y ya ves. Todo puede cambiar”; con todo, ante la posibilidad de regresar a los escenarios en el futuro cercano, “a eso aspiramos, esa es nuestra medicina, lo que sabemos hacer, compartir nuestra historia musical”.