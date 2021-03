Fabiola Guajardo quiere estar “Contigo”

No solo es una excelente actriz, también una gran cantante: Fabiola Guajardo recientemente lanzó su primer sencillo como solista. El tema lleva por nombre “Contigo”, un pop urbano en el que también participan Kalimba y Yhezid. El videoclip se estrenó en febrero y la estrella está más que emocionada de emprender una nueva etapa en su carrera.

“Estoy muy contenta, muy feliz de haber sacado mi primera canción junto con estos dos monstruos. Ha sido una experiencia increíble desde el tema de la composición, yo no conocía a Yhezid y me encantó lo que construimos y lo que se hizo, a la gente le ha gustado muchísimo. Tengo ganas de hacer muchas cosas más en la música, que claro que lo voy a hacer, estoy como una mamá orgullosa de su primer bebé”, comparte en entrevista Fabiola con EL INFORMADOR.

Sin hacerlo a propósito, la canción se lanzó en el mes del Amor y la Amistad y su letra y su ritmo también van muy ad hoc con la fecha del 14 de febrero: “No lo planeamos, no fue así, de hecho comenzamos a componer la canción sobre una pareja a distancia que se extraña y que anhelan estar juntos otra vez. Hay una frase que me encanta que dice: ‘que Netflix sea testigo que no somos amigos’. Y se acomodó perfecto a estas fechas, pero el tema fue más bien pensado en la pandemia, cuántas parejas hay que quieren estar juntas y no pueden”, expresa la cantante.

Por su parte, Kalimba señala que están disfrutando el trabajo musical que está haciendo Fabiola: “Nos encanta la pasión, el profesionalismo y los sueños con los que llegó a participar de la industria musical. Nos gusta ver que está cumpliendo un sueño y que nos está haciendo parte de él, nos sentimos honrados. Yo no produje la canción, la produjo Oscar Calderón, pero en la producción ejecutiva sí (estuvo), escuchando que traía Fabi en el alma, en el corazón y en la mente para saber hacia dónde quería soñar”.

El tema está bajo el respaldo de la disquera de Kalimba, ArkRecords, pero aún Fabiola no pertenece al sello discográfico, comparte el músico y productor que es una charla pendiente que tienen para saber si ella se unirá a las filas de la disquera: “No hemos firmado nada, hemos platicado para seguirla trabajando. Lo primero es que Fabiola cumpliera este primer sueño y ver cómo se siente con nosotros. Pero ambas partes estamos muy contentos trabajando juntos”.

Así mismo, Yhezid declara que también se siente satisfecho con el resultado de la canción, él desde hace año y medio es parte de ArkRecords: “Esta (canción) es una ventana perfecta para el amor, a pesar de que no se planeó de esa manera, simplemente las circunstancias ayudaron y las cosas se dieron como se tenían que dar. Hoy estamos aquí presentado ‘Contigo’ y esperemos que el video también le guste a toda la banda”.

Cabe resaltar que Fabiola ya tiene experiencia y trayectoria en la música, es parte del concepto “Reinas de corazones” donde comparte reflector con Estefanía Villarreal, Jimena Gallego y Shanik Aspe. Las actrices tuvieron que posponer sus presentaciones en vivo precisamente por la pandemia.

Finalmente, Fabiola adelanta que ya viene más música y que estará compaginando el canto con la actuación.

“El escenario es algo adictivo, me encanta tanto a la hora de actuar como de cantar. En ‘Reinas…’ lo pude ver y no me quería bajar de él. Tengo proyectos también en la actuación y esto no es dejar una cosa por hacer la otra, al contrario, quiero complementarlas y crecer en las dos”, finaliza la cantante.