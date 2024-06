La edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), arrancó sus actividades este viernes 7 de junio con una inauguración al interior del Auditorio Telmex donde se reconocieron las trayectorias de los españoles Álex de la Iglesia, Enrique Cerezo y Najwa Nimri. Además, también se exhibió la película documental de C. Tangana, "Esta ambición desmedida", producida por la compañía Little Spain.

Previo al arranque de la inauguración, a través de clips, autoridades del festival como Guillermo Arturo Gómez Mata, presidente del Patronato del FICG; Estrella Araiza, directora del festival y Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), ofrecieron discursos de bienvenida, donde precisamente este último destacó que Jalisco está siendo un clúster para la industria fílmica, justamente para que las nuevas generaciones encuentren oportunidades en este campo profesional que se está desarrollando cada vez más.

También se recordó el trabajo y la labor de Raúl Padilla, artífice de la cultura y las industrias creativas en Guadalajara, quien fue el impulsor del festival de cine en la ciudad.

Durante su discurso, Álex de la Iglesia, quien recibió el Mayahuel Internacional, recordó que la última vez que estuvo en Guadalajara fue hace 25 o 26 años. "Y disfruté enormemente de la ciudad, un amigo me llevó a la lucha libre y después nos emborrachamos con tequila y la pasamos muy bien". Expresó además que tiene mucho que aprender de la gente que vive como en sus películas, con toda libertad y pasión, y que precisamente aquí en México siente esa energía.

Enrique Cerezo, quien recibió el premio FICG Industria, recordó también la memoria de Raúl Padilla, e hizo un repaso sobre sus inicios en la industria del cine como parte de quienes asisten en las producciones.

En reconocimiento a su trayectoria y como parte de la camada de la comunidad de Madrid, la cual es la invitada de honor del FICG, Nawja Nimri también recibió un Mayahuel. "Esto es una agave y de aquí sale el tequila (refiriéndose al galardón), dos cosas que me gustan. Cuando yo interpreto, creo que nunca de lo que hago me parece significativo", refirió, en relación a que se siente agradecida de que reconozcan los demás su labor como actriz.

Finalmente, previo a presentar la cinta inaugural, "Esta ambición desmedida", subieron al escenario C. Tangana y los directores de Little Spain para hablar con el público sobre esta cinta que se estrenó el año pasado en España. Reconoció Pucho que después de su país, México fue el primer lugar donde tocó y se dio cuenta de la trascendencia de su música y su figura como artista, primero tocando para público de 200 o 300 personas. Luego, también acotó que hacer este filme casi le costó la amistad con los directores, pero no lo hubiera podido hacer si no hubieran sido ellos los que estuvieran a cargo.

Finalmente, Cristina Trenas, una de los tres directores, resaltó: "Esta es la primera vez que se ve la peli en México. Estuvimos tres veces rodando en este país, así que hay mucho de México en la película, así que disfrútenlo".

El festival de cine en esta ocasión presenta más de 200 películas en competencia. El presupuesto de esta edición es de poco más de 41 millones de pesos. Además, durante la clausura, el próximo 15 de junio, el actor, productor y director Diego Luna, recibirá el Mayahuel de Plata al cine mexicano por su importante trayectoria.

También el chileno Alfredo Castro recibirá el Mayahuel de Homenaje Iberoamericano. Y como parte de los homenajeados del Premio Maguey, la actriz y cineasta Ángeles Cruz recibirá el Maguey Activista. Y los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, mejor conocidos como Los Javis, también tendrán una preponderante presencia con el Premio Maguey a la Trayectoria.



