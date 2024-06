Como parte del arranque de la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), el productor español Enrique Cerezo fue reconocido con el Premio FICG Industria por su contribución en el desarrollo fílmico en iberoamericana.

A propósito, EL INFORMADOR conversó con el creativo sobre esta distinción que le hacen en la ciudad y los retos que encuentra en su oficio en la actualidad.

"Es una gran alegría que se hayan acordado de mí para otorgarme este reconocimiento. Yo estoy muy contento y muy feliz de que sea en esta ciudad con una cultura excelente y muy preparada en el mundo cinematográfico". De hecho, en esta visita a Guadalajara, Enrique ya estuvo recorriendo el Taller del Chucho, espacio de animación respaldado por Guillermo del Toro.

"De verdad que fue una visita espléndida, es un orgullo para la gente que trabajamos en el cine poder ver que en una ciudad como ésta, exista un espacio de animación stop motion como el que tienen aquí y sobre todo la cantidad de gente que está aprendiendo sobre este sistema para que en futuro puedan haber muchos más profesionales".

Resalta que conociendo cómo está el sistema en Guadalajara en cuanto al desarrollo de filmes, no descarta que en algún momento se pueda se pueda dar algún proyecto.

Enrique ha sido durante toda su trayectoria un incansable defensor del gremio de productores. "Soy un defensor acérrimo de los productores, sin ellos habría todavía más un porcentaje elevadísimo de películas que no se harían. Gracias a ellos a través del financiamiento es que se producen las películas al rededor del mundo, unas con buena y otras con mala suerte, pero el productor siempre es un hombre que ha arriesgado su patrimonio personal para poder hacer una película, y eso es muy importante para tomarlo en consideración, pues hay veces que se habla bien o mal de los productores, pero el trabajo que ellos hacen es impagable por la dedicación que tienen en la búsqueda del financiamiento, porque un guion es muy importante, pero sin financiamiento no hay película". Además, el productor debe ser muy analítico y decisivo.

La defensa de los derechos del productor a través de EGEDA, la conservación y restauración del patrimonio fílmico español e internacional en Video Mercury Films y el impulso de nuevos proyectos audiovisuales mediante la productora Enrique Cerezo P.C. son algunos ejemplos de la gran trayectoria de Enrique.

"Yo soy un productor independiente, no dependo de una televisión o compañía que me pueda obligar, yo hago lo que me gusta , a veces me equivoco y a veces acierto, pero creo que la labor de un productor es hacer un guion que le guste o que le ofrezcan, en el que pueda tener confianza y aunque la película no salga bien, el director, el guionista y el productor van a hacer lo máximo para que la cinta se un éxito, porque todos los que hacemos cine eso queremos".

También reconoció que en el universo de la creación a menudo tampoco se les reconoce a los decoradores, los vestuaristas, electricistas y carpinteros, quienes también hace un trabajo importante en el desarrollo de las películas, "nosotros como productores sabemos del trabajo que hace toda esta gente y por ello es que les damos la posibilidad de hacer su trabajo con comodidad y con buen ritmo para que no haya malos rollos en el desarrollo de una película".

Finalmente, señala que los retos que enfrenta el gremio de productores es la piratería. "Soy presidente de EGEDA desde hace muchos años y una de las condiciones que tenemos es combatir la piratería, la cual le está haciendo mucho daño al cine mundial y a unas películas más que a otras, por ejemplo, a las que tienen un gran éxito les hace un mal muy fuerte. La piratería acosa continuamente al productor".

Además, también hay aspectos en los cuales hay que adaptarse, como las nuevas tecnologías para entender cómo se van a conservar las películas en los próximos años.

YC