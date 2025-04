Cinépolis exhibirá emblemático concierto de Pink Floyd en esta fecha

La película concierto “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” de la emblemática banda con el mismo nombre, llega a la pantalla grande de Cinépolis en su formato IMAX, para que disfrutes de tu música favorita en todo su esplendor.

El filme muestra a Pink Floyd, antes de que se convirtieran en un fenómeno mundial luego de “The Dark Side of the Moon”, fue filmada en 1971 en el anfiteatro romano de Pompeya, Italia, en donde podremos ver a la banda en un concierto íntimo y sin público.

La película fusiona impresionantes visuales, secuencias inéditas del proceso creativo del grupo y canciones memorables como "Echoes" y "One of These Days", brindando una experiencia inmersiva única.

Como dato interesante esta peli es la nueva edición del filme original de Adrian Maben, la cual ha sido restaurada manualmente, fotograma a fotograma, a partir del negativo original de 35 mm, que fue encontrado en los archivos de Pink Floyd por Lana Topham, directora de restauración del grupo.

La película fue digitalizada en 4K empleando técnicas avanzadas para asegurar los detalles más precisos y claros.

¿Dónde y cuándo ver la película del concierto de Pink Floyd?

Cinépolis proyectará “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII” en salas seleccionadas de 43 ciudad de México, en las que se incluye la capital del país, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Oaxaca, Veracruz, Saltillo y Aguascalientes.

Podrás ver este emblemático concierto los días 24 y 27 de abril de este 2025, con funciones en formato IMAX y 2D, la preventa ya comenzó por lo que ya puedes comprar tus boletos.

