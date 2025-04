¿Por qué terminó el matrimonio de Mónica Noguera con Memo del Bosque?

Lo que parecía ser un intenso y puro amor termino convirtiéndose en uno de los escándalos más conocidos en los años noventa, y ahora con la fatídica noticia de la muerte de Memo del Bosque, fanáticos y seguidores tanto del productor de televisión como de la presentadora Mónica Noguera volvieron a reavivar los rumores que los siguieron por años, a la vez que se preguntan qué paso realmente.

Memo del Bosque y Mónica Noguera fueron una de las parejas más populares de la televisión mexicana, y a pesar de que la pareja si llevó su relación hasta el altar, el matrimonio duró relativamente poco, lo que dio pie a un sinfín de especulaciones y teorías sobre qué o quién pudo ser la causa de su ruptura.

Te puede interesar: El invaluable legado de Memo del Bosque

Esta breve historia de amor surgió en el set de grabación de Telehit, lugar en el que ambos laboraban en aquel momento, gracias a su fama y su reconocimiento la relación rápidamente llamó la atención del público y la prensa, quienes quedaron bastante sorprendidos cuando poco después de contraer matrimonio anunciaron su separación.

Tras esto, fuertes rumores sobre la posible infidelidad de Memo con Vica Andrade, compañera de trabajo y amiga de la pareja , explotaron de manera disparada, al punto en que muchos medios de la época llegaron a señalar a Vica como la “tercera en discordia”, afirmación que enfureció al público.

Ante esto, Mónica decidió romper el silencio y esclarecer los motivos por los cuales terminó su noviazgo con Memo, asegurando que la infidelidad no fue la razón por la que terminó su compromiso y que los problemas con Del Bosque habían comenzado incluso mucho tiempo antes.

Noguera relató que su matrimonio había surgido gracias a la presión de ambas familias, quienes insistían en que luego de los 7 años de noviazgo que mantuvieron era hora de dar el siguiente paso.

Explicó que luego de contraer nupcias, la relación solo fue en declive y las peleas y los problemas se volvieron recurrentes, por lo que tomaron la decisión de separar sus caminos.

“Hubo peleas, diferencias personales, se fue acabando el amor, yo ya no estaba enamorada de Memo y él tampoco de mí”, destacó Noguera.

Asimismo, la conductora mexicana hizo énfasis en que no hubo nunca una infidelidad y que la relación de Memo con Vic surgió una vez que ellos ya habían terminado , por lo que ella no era la culpable de su decisión y el supuesto triángulo amoroso que todos los medios proyectaban era totalmente falso.

“Ellos se enamoraron cuando Memo y yo ya no teníamos absolutamente nada que ver, no me puso el cuerno con Vica porque comenzaron su relación cuando nosotros nos divorciamos”, contó Mónica en una entrevista.

Después de eso, la convivencia entre Memo, Mónica y Vica siguió siendo cordial, incluso Noguera permanecía enterada de la situación de salud del productor, y ahora tan solo unas cuantas horas desde su deceso, Mónica lamentó su muerte y compartió un conmovedor mensaje para su exesposo.

“Me hablaste hace un mes ... ‘Monis, ¿todo bien?... ¿todo bien en tu vida?’ Le dije ‘sí, Memis... Gracias por tu amor, no solo para mí, para cada persona que amaste en esta vida. Te abrazo y te amo hasta las estrellas”.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP