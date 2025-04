El peso mexicano experimentó una caída del 0.92% frente al dólar este lunes, en una jornada marcada por el aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. El tipo de cambio terminó en 20.77 pesos por dólar, frente a los 20.58 del cierre previo , en lo que los analistas describen como un “lunes negro” para los mercados.

La amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles adicionales del 50% a productos chinos, a partir del 9 de abril, si Pekín no revierte un aumento del 34% en sus tarifas, disparó la percepción de riesgo a nivel global. Aunque México no está sujeto a los nuevos aranceles bajo el T-MEC, no está exento de los efectos de una economía internacional cada vez más fragmentada.

La volatilidad dominó los mercados, con el peso fluctuando entre 20.47 y 20.80 pesos por dólar. El índice VIX, que mide la inquietud del mercado, superó los 60 puntos. En este entorno, la incertidumbre ha puesto gran atención en las declaraciones que puedan provenir de Estados Unidos, y alertó que si la volatilidad persiste, los datos económicos locales podrían quedar en segundo plano.

Por otro lado, Monex señaló en su análisis que es probable que la cotización del dólar frente al peso se mantenga estable durante la primera mitad de la semana debido a la falta de claridad en torno al conflicto comercial.

El informe advierte que nuevas represalias contra las exportaciones estadounidenses podrían complicar aún más la economía global , incrementando el riesgo en los mercados y generando mayor demanda de activos de refugio.

A nivel nacional, los mercados estarán atentos a la publicación de los datos de inflación este miércoles y a las cifras de producción industrial del viernes, aunque la atención principal seguirá centrada en los desarrollos internacionales.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

